Presseaufschrei: Hat König Charles III. Premierministerin Liz Truss in Verlegenheit gebracht?

Von: Annemarie Göbbel

Ein Aufschrei ging bei der ersten Audienz mit Liz Truss durch die Presse. König Charles III. hätte die Premiereministerin bei der Begrüßung düpiert. Doch man kann das auch ganz anders sehen.

London – König Charles III. (73) bringt alle aus der Fassung, als er die britische Premierministerin Liz Truss bei einer Audienz im Buckingham Palast mit diesen Worten begrüßte: „Back again, oh dear, oh dear“ – was so viel bedeutet, wie „Wieder da? Oh je, oh je“. Truss hätte die unfreundliche Begrüßung mit Fassung tragen müssen, hieß es weiter in vielen Berichten. Doch „The Times“ ordnet den Wirbel um die Worte völlig anders ein.

König Charles III. wollte Premierministerin Liz Truss wohl Verständnis signalisieren

Dazu meinte Londons renommierte Zeitung: „Unabhängig von der jeweiligen politischen Haltung müsste man ein steinernes Herz haben, um nicht auf menschlicher Ebene mit Liz Truss zu sympathisieren. Seit ihrem Amtsantritt in der Downing Street vor wenigen Wochen musste sie parteiinterne Unzufriedenheit, finanzielle Turbulenzen und einbrechende Umfragewerte verkraften. Dies mag erklären, warum sie am Donnerstag bei der Ankunft zur wöchentlichen Audienz bei König Charles dessen Bemerkung zu hören bekam: „So you‘ve come back again? Dear, oh dear.“ („Wieder da. Oh je, oh je.“)

Beim ersten Wiedersehen nach dem Tod Queen Elizabeths II. richtete König Charles Worte zur Begrüßung an Liz Truss, die leicht misszuverstehen waren. König Charles III. Begrüßungsworte: „So you‘ve come back again? Dear, oh dear.“ – „Wieder da. Oh je, oh je.“ (Fotomontage). © Yui Mok/dpa

Da die Kameras und Mikrofone korrekterweise nicht das anschließende Gespräch zwischen Monarch und Politikerin aufzeichnen, wird niemand je erfahren, was der König mit dieser rätselhaften Bemerkung meinte. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass er ein politisches Urteil über die Geschicke von Liz Truss abgeben wollte. Ganz im Gegenteil.

Liz Truss wird in Schottland von der Queen zur Premierministerin ernannt Großbritannien hat zum vierten Mal in sechs Jahren eine neue Regierungschefin. Liz Truss übernahm von Boris Johnson. Auf die Neue in der Downing Street kommt gleich viel Arbeit zu. Die bisherige Außenministerin wurde von Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland zur Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt. Der Palast veröffentlichte ein Foto des Treffens. Nur wenige Tage nach dem Treffen starb Queen Elizabeth II. nach 70-jähriger Regierungszeit auf ihrem Landsitz, den sie regelmäßig in der Sommerpause aufsuchte.

Die Worte Charles III. waren vielfach als „Aussetzer“ und als unhöflich gewertet worden

Die Krone stehe abseits der Politik. Und es sei doch wahrscheinlicher, dass der König ein persönliches Wort der Ermutigung an die Inhaberin des wichtigen Staatsamtes richten wollte, die gerade eine schwierige Zeit zu überstehen habe, lautete die Einordnung weiter. Gut drei Monate nach dem erzwungenen Rücktritt Boris Johnsons (58) bahnt sich womöglich schon der nächste Wechsel in der Londoner Downing Street an. Liz Truss (47) kämpft um ihr politisches Überleben.

Schon der Einstieg kann als holprig bezeichnet werden. Kaum war Liz Truss von der Queen (96, † 2022) zur Premierministerin ernannt worden, tauchte auf Twitter ein Video von 1994 auf, in dem man Liz Truss in Studententagen sieht. „Ich bin gegen die Idee, dass Menschen zum Regieren geboren werden“, sagte Truss. Dass Menschen aufgrund der Familie Staatsoberhaupt sein können, bezeichnete sie als Schande. Verwendete Quellen: dpa, The Times, Twitter