König Charles‘ III. Geheimsignal enthüllt, wenn er von Gesprächen genervt ist

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Von seiner Mutter, Queen Elizabeth II. konnte König Charles III. sich viel abschauen. Inzwischen arbeitet auch der Regent offenbar ebenfalls mit unauffälligen Zeichen, wenn er ein Gespräch abbrechen will.

London – Die Berufung als Monarch bringt es mit sich, den Kontakt mit vielen Menschen zu suchen und mit ihnen zu sprechen. Doch auch für König Charles III. hat der Tag nur 24 Stunden und in einer Menschenansammlung muss man vorwärtskommen, da meistens auch ein Ziel erreicht werden muss. Jeder kennt sie, es gibt unangenehme Zeitgenossen, die vermutlich aus purer Begeisterung jede Form von Höflichkeit fahren lassen, und einen Regenten ohne Punkt und Komma zutexten.

Subtile Gesten sollen den König unauffällig aus langweiligen Konversationen „retten“

König und Königin können schlecht unhöflich sein und eine Person im Redeschwall einfach stehen lassen. Es gibt genügend Smalltalk, den man lieber kürzer als länger hält. Nicht nur als König haben die meisten Menschen, eine Taktik, um einem langweiligen Gespräch zu entkommen. Körpersprachexperte Darren Stanton will laut Daily Express das Zeichen des Königs entschlüsselt haben, wenn er der Meinung ist, die Plauderei könnte nun Ende finden. Seine Beobachtung: Charles III. kratzt sich an der Nase.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Wollte Queen Elizabeth II. (96, † 2022) ihrem Personal etwas Wichtiges mitteilen, konnte aber nicht offen sprechen, dann griff die Monarchin angeblich mithilfe ihrer Handtasche zu geheimen Codes. Wie das britische Hello! Magazine und der Telegraph berichteten, habe Queen Elizabeth II. offenbar schon vor einiger Zeit ihre „Handtaschen-Sprache“ entwickelt, von der sie in vertrackten Situationen gerne Gebrauch machte.

Queen Elizabeth gab mithilfe ihrer Handtasche Signale an ihre Mitarbeiter

„Wenn die Queen ihre Handtasche beim Abendessen auf den Tisch stellt, signalisiert sie damit, dass sie das Event in den nächsten fünf Minuten beendet haben möchte. Stellt sie ihre Tasche auf den Boden, bedeutete das, sie genoß die Unterhaltung nicht und wollte von einer ihrer Hofdamen gerettet werden“, heißt es in den Berichten. Und tatsächlich traf man die Königin sogut wie nie ohne eine Handtasche in der Öffentlichkeit an.

König Charles hat zwar keine Handtasche, mit der er seinen Mitarbeitern geheime Zeichen senden kann, doch auch er hat eine Geste, wenn es ihm genug ist (Fotomontag). © Mary Evans/Imago & Andrew Milligan/dpa

Sohn König Charles III. steht ihr in Sachen guter Erziehung, Etikette und Höflichkeit in nichts nach. Trotzdem ist er ein nicht ganz so diszipliniertes, professionelles und immer taktvolles Oberhaupt wie seine Mutter. Er kann auch schon mal aufbrausend werden, wenn ein Stift nicht wunschgemäß funktioniert oder Ehefrau Königin Camilla (75) im Vergleich mit Prinzessin Kate (41) nicht die „Haltung der Stille“ fehlt. Verwendete Quellen: express.co.uk, hellomagazin.com, telegraph.co.uk.