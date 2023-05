König Charles III.: Kaum ist die Krönung vorbei, greift Prinz William nach dem Thron

Eifriger Thronfolger

Von Annemarie Göbbel schließen

Schon bei der Krönung ging es mehr um Kate und William statt um König Charles und Camilla. Das Prinzenpaar von Wales ist überall. Will der Prinz etwa schon übernehmen?

London – Die Krönung von König Charles III. (74) war ein voller Erfolg. Es ist nur fair, wenn er und Königin Camilla (75) sich nach dem ganzen Trubel etwas Ruhe gönnen. In der Zwischenzeit stehen der Thronfolger Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) nebst ihren drei royalen Geheimwaffen Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) der Weltöffentlichkeit zur Verfügung. Schon am dritten Tag der Krönung zeigten die jungen Royals in einem Pfadfinderhaus in Slough beim The Big Help Out, einer Hilfsaktion für bedürftige Gemeinden, wie man die Schaufel schwingt.

Ein Krönungs-Video im Hollywood-Stil fasst die drei Tage der Krönung nochmal zusammen

Ein Film des Palastes fasste kurz darauf das Krönungswochenende zusammen. Vor allem die Prinzessin von Wales ist auf Schritt und Tritt der Inbegriff von Perfektion – tadellos gekleidet, umwerfend schön, stilvoll – auch als Mutter die reine Wucht. Wir sehen sie, wie sie in einem schicken weißen Kleid die Menschenmenge auf der Mall begrüßt, wie sie mit den Kindern zum Krönungskonzert kommt, in einer asymmetrischen roten Jacke und mit Strandfrisur, und wie sie am großen Tag selbst in ihrer offiziellen Robe erstrahlt. Tags drauf begeistert sie mühelos als liebevolle Mama am Lagerfeuer.

Bei Krönung von König Charles: Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George stehlen allen die Show Bei Krönung von König Charles: Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George stehlen allen die Show

Prinz William ist derweil der Inbegriff königlichen Pflichtbewusstseins. Er schreitet beim Konzert auf Schloss Windsor staatsmännisch auf die Bühne, schwört seinem Vater die Treue, legt den schützenden Arm um die schlanke Taille seiner Frau, hält Reden und steht seinen Kindern beim Baggerfahren bei. Von Kopf bis Fuß, der künftige König, perfekte Inszenierung auf Schritt und Tritt. Für die britische Journalistin Sarah Vine geht das fast schon zu weit. Sie kommentiert bei Dailymail: „Ich würde mir (fast) lieber einen von [Prinz] Harrys würdigen Dokumentarfilmen ansehen.“

„Wir alle wissen, dass William und Kate die Zukunft sind. Niemand bezweifelt das“, sagt Vine

+ König Charles wird, kaum gekrönt, von den „jungen Royals“ von der Weltbühne gedrängt, finden manche Beobachter. © Joe Giddens/dpa & Jonathan Brady/dpa

Natürlich sei Charles ein alter König, der in seinen letzten Lebensjahren auf den Thron komme, schreibt sie. Trotzdem findet sie zusammengefasst, man könnte dem Monarchen seine Zeit lassen: „Dennoch war dies der Moment für ihn [König Charles] und Königin Camilla, nicht für sie [Prinz William und seine Frau]“, sagt sie. Es stört die Expertin, dass drei Tage einer Krönung nach uralten Traditionen plötzlich von einem Mann in einem Filmchen produziert werden, der sich damit rühmt „ein Portfolio von weltweit führenden Kunden“ zu haben und „story-led branded content“ zu kreieren.

„Oberflächlich, eindimensional, wie einer dieser Werbespot“, lautet ihr vernichtendes Urteil über seine Arbeit. Auch der nächste öffentliche Auftritt der Prinzessin beim Eurovision Song Contest findet keine Gnade vor ihren Augen: Kate, die in einem leuchtend blauen schulterfreien Kleid (von Jenny Packham für umgerechnet 4.100 Euro) mit den ukrainischen Eurovision-Siegern des letzten Jahres auf einem Flügel spielt. Ob Charles III. ein Fan seiner „24/7-Megastar-Prinzessin“-Schwiegertochter ist, ist genauso unbekannt, wie die Antwort auf die Frage, ob er die Pläne seines Sohnes Prinz William für seine eigene Krönung schon kennt. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram @princeandprincessofwales

Rubriklistenbild: © Joe Giddens/dpa & Jonathan Brady/dpa