König Charles nur Übergangskönig? William und Kate „scharren schon mit den Hufen“

Von: Susanne Kröber

Die Krönung ist erst wenige Wochen her, doch Kate Middleton und Prinz William stehen bereits in den Startlöchern. Zieht König Charles III. bald die Reißleine?

London – 63 Jahre lang trug König Charles III. (74) den Titel Prince of Wales, die längste Amtsdauer in der britischen Geschichte. Am 6. Mai wurde er nun endlich in der Westminster Abbey zum König gekrönt, fast exakt 70 Jahre nach der Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Doch glaubt man Experten, wird Charles‘ Regentschaft nicht annähernd so lange Bestand haben wie die seiner Mutter.

Regentschaft an Prinz William abgeben: „Das Beste, was Charles tun könnte“

Schon bei der Krönung von Charles und Camilla zogen Thronfolger Prinz William (40), Ehefrau Kate Middleton (41) und deren Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) alle Blicke auf sich, ganz zu schweigen von Prinz Harry (38), der mit seinem 28-stündigen Blitzbesuch für Schlagzeilen sorgte. Royal-Experte und Bestsellerautor Alexander Graf von Schönburg-Glauchau (53) gibt im Interview mit der Funke Mediengruppe der Mimik von König Charles eine Mitschuld an der fehlenden Aufmerksamkeit.

„Charles wirkt auf mich wie ein trauriger König. Er weiß, dass er zu spät an die Reihe kommt, um wirklich etwas zu bewegen. Seine Körpersprache machte einen müden Eindruck“, so Alexander Graf von Schönburg-Glauchau, der sich auch in seinem aktuellen Buch „Was bleibt, was wird – die Queen und ihr Erbe“ mit der Zukunft der Monarchie beschäftigt. „Das ganze Land blickte in sein trauriges Gesicht, das er bei der Krönung mit aufsetzte. Wie will er seinem Land damit Zuversicht und Aufbruchsstimmung vermitteln?“ Einen ganz anderen Eindruck würden da Prinz William und Prinzessin Kate vermitteln.

Das Beste, was Charles tun könnte, wäre, den Laden ein paar Jahre zusammenzuhalten und dann die Regentschaft abzugeben. Und mein Eindruck ist, dass Kate und William auch schon mit den Hufen scharren.

„Wir übernehmen“: Prinz William und Prinzessin Kate bringen sich in Position

Schon jetzt sind Kate und William das Aushängeschild der britischen Monarchie. Die beiden präsentieren sich nahbar, bodenständig und strahlend, Kate Middleton punktet zudem mit einem Hingucker-Outfit nach dem anderen. Daneben hat König Charles III. einen schweren Stand, auch wenn er laut Alexander Graf von Schönburg-Glauchau „der mit Abstand am besten ausgebildete König aller Zeiten“ ist. „Er hatte mehr als 70 Lehrjahre. Das Tragische ist: Er hat sein ganzes Leben auf dieses Ziel hingearbeitet. Jetzt, wo er an der Reihe ist, merkt er, dass seine Zeit eigentlich schon vorbei ist und er nur noch als Übergangskönig agieren kann.“ Prinzessin Kate und Prinz William wissen sich hingegen inzwischen perfekt in Szene zu setzen. So hatte Kate eine Woche nach der Krönung einen viel beachteten Überraschungsauftritt beim ESC in Liverpool.

Wird König Charles III. (links) in ein paar Jahren zugunsten von Prinzessin Kate und Prinz William abdanken? (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Brian Lawless/IMAGO/PA Images

„Der Videoeinspieler von Kate am Klavier im Ballsaal des Buckingham-Palastes zum Eurovision Song Contest, das war schon faszinierend. Das war das neue, moderne Gesicht der Monarchie“, so Alexander Graf von Schönburg-Glauchau. „Gegen solche Bilder haben Charles und Camilla nichts entgegenzusetzen. Die Botschaft ist: Haltet aus mit dem Alten! Wir sind schon da. Und wir übernehmen.“ Auch ein fünfminütiges Behind-the-Scenes-Video der Krönung, das Prinz William und Prinzessin Kate bei Twitter teilten, bezeichnet der Royal-Experte als „perfekt inszeniert“. Ganz nebenbei zeigt der Clip, dass Prinz William und König Charles Harry nicht aus ihrem Leben gestrichen haben. Verwendete Quellen: morgenpost.de