König Charles III. schmeißt Meghan und Harry raus – ausgerechnet Prinz Andrew darf einziehen

Von: Annemarie Göbbel

König Charles macht Ernst. Prinz Harry und Meghan Markle verlieren ihren UK-Wohnsitz Frogmore Cottage ausgerechnet an Skandal-Prinz Andrew.

Windsor – Obwohl der Pachtvertrag für das Frogmore Cottage zum 31. März 2022 auslief, unterzeichneten Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) ihn trotz ihres neuen Lebensmittelpunktes in Kalifornien erneut. Zum Platin-Thronjubiläum Queen Elizabeths II. (96, † 2022) bezogen die abtrünnigen Royals zuletzt dort Quartier, bevor der Herzog von Sussex zum neuen Jahr seine umstrittenen Memoiren veröffentlichte, in denen es von Angriffen auf die Royal Family und speziell auf seinen Bruder Prinz William (40) nur so wimmelte.

Harry und Meghan müssen die Schlüssel ihres Anwesens an Prinz Andrew übergeben

Ob das Erinnerungsbuch Einfluss auf seine Entscheidung genommen hat, bleibt ungewissen, doch offenbar, so berichtet es The Sun, hat König Charles III. Prinz Harry und Meghan aus dem Frogmore Cottage vertrieben und es seinem Bruder Prinz Andrew angeboten. Ein Insider sagte: „Dies bedeutet sicherlich das Ende von Harrys und Meghans Zeit in Großbritannien.“ Angeblich hat Charles Prinz Harry und Meghan von dem Schritt schon unterrichtet, als Harrys Buch „Spare“ herauskam.

Mit dem Verlust von Frogemore-Cottage, verliert Prinz Harry seinen Wohnsitz im britischen Königreich. Dass König Charles III. nun ausgerechnet Prinz Andrew in seine ehemalige Bleibe ziehen lässt, dürfte ihn blass werden lassen

Genaugenommen schlägt König Charles damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Prinz Harry wird mit der Räumung von Frogmore nach seinen Angriffen in die Schranken gewiesen. Und: Der in Ungnade gefallene Herzog von York (63), der offenbar die Miete seines langjährigen Anwesen Royal Lodge nicht mehr selbst zahlen kann, bekommt mit dem kleinere Frogmore Cottage mit immerhin noch fünf Schlafzimmern eine Bleibe, die er stemmen kann. Sowohl Prinz Andrew als auch die Sussexes sträuben sich gegen den Willen des Königs, doch können sie die Zwangsräumungen auch nicht verhindern.

So lange lebten Meghan und Harry im Frogmore Cottage Harry und Meghan bekamen das kleine Anwesen mit fünf Schlafzimmern von der Königin als Hochzeitsgeschenk im Jahr 2018 von Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II. zur Verfügung gestellt. Sie gaben Renovierungsarbeiten im Wert von 2,4 Millionen Pfund (2,7 Mio. Euro) in Auftrag, bevor sie im darauffolgenden April einzogen. Das Paar wollte, dass „ihre Familie immer einen Ort haben würde, den sie im Vereinigten Königreich ihr Zuhause nennen kann“. Doch sie verbrachten nur sechs Monate in ihrem neuen Zuhause, bevor sie sich 2020 aus London und von den royalen Pflichten verabschiedeten, um in den Vereinigten Staaten zu leben. Später zahlte Harry die Kosten für die Renovierung an den Steuerzahler zurück, indem er Frogmore Cottage für „mehrere Jahre“ pachtete . Im Herbst 2020 übergaben sie die Schlüssel an Prinzessin Eugenie (32) und Ehemann Jack Brooksbank (36), die inzwischen nach Portugal gezogen sind.

Auf den Megxit folgt nun der Frogxit, wie „The Sun“ den Rausschmiss betitelt

Während Andrew hadert, das Angebot anzunehmen, sollen Harry und Meghan angeblich bereits darum gebeten haben, dass Gegenstände wie eine verzierte Ottomanenbank und eine Chaiselongue nach Kalifornien geschickt werden. Sollte das stimmen, wurde ihnen auch kein alternativer Wohnort aus dem Besitz der Windsors angeboten. An den Wohnsitz im Königreich sind einige Geburtsrechte des Zweitgeborenen des Königs gebunden, die bestehen bleiben, egal ob Harry ein aktiver Royal ist oder nicht.

Bleibt ihm die britische Adresse, ist er theoretisch an seiner Position der Thronfolge berechtigt, seinen Vater König Charles zu vertreten, sofern dieser keine Gesetzesänderung im Parlament durchsetzt. Er steht nach seinem älteren Bruder Prinz William sowie dessen Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) an fünfter Stelle der britischen Thronfolge, die ein Geburtsrecht ist und die Harry als einem Enkel der verstorbenen Königin Elizabeth II. aus dem Haus Windsor zusteht. Verwendete Quellen: thesun.co.uk