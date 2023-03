König Charles III. in Deutschland: Programm plötzlich geändert – Camilla hat eigenen Plan

Von: Annemarie Göbbel

Alles soll perfekt sein, wenn König Charles III. und Königsgemahlin Camilla heute zu ihrem ersten Staatsbesuch in Berlin landen. Das Königspaar geht dabei getrennter Wege.

Berlin – Wenn das kein Grund zum Feiern ist. König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) geben Deutschland die Ehre, das nun für immer die Liste anführt, die die Staatsbesuche des Monarchen aufzählt. Der Antritt ist auch deshalb schon so wertvoll, da der britische König ihn – anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) – terminlich sogar vor seiner Krönung angesetzt hat. Kaum ist die etwa 60-köpfige Delegation auf deutschem Boden versammelt, gehts zum Empfang ans Brandenburger Tor. Jetzt könnte man meinen, dass Charles und Camilla stets gemeinsam auftreten, doch weit gefehlt.

Großer Empfang am Brandenburger Tor, dann geht es für das Königspaar weiter nach Schloss Bellevue

Der König und seine Frau sollen am frühen Mittwochvormittag auf dem Hauptstadtflughafen „Willy Brandt“ in Schönefeld landen. Im Bentley der britischen Traditionsmarke geht es im Konvoi Richtung Innenstadt. Vermutlich werden die britische Botschafterin Jill Gallard (54) sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Gattin Elke Büdenbender (61) das Königspaar bereits bei der Landung in Empfang nehmen.

Offiziell werden die Royals am Nachmittag mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor empfangen. Anschließend tragen sich Charles und Camilla in Schloss Bellevue in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein. Hier ist zudem ein Empfang zum Thema „Energiewende und Nachhaltigkeit“ und für den Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen geplant, bei dem er auch Let‘s Dance Jurorin Motsi Mabuse (41) treffen wird.

Im Livestream von der ersten Sekunde an mit dabei Das Erste überträgt am Mittwoch in der Sondersendung „Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin“ den ersten Teil des Staatsbesuchs unter anderem mit Eindrücken von den militärischen Ehren am Brandenburger Tor und vom anschließenden Empfang im Schloss Bellevue. Die Sendung startet nach der 14-Uhr-„Tagesschau“ und läuft bis 16.30 Uhr. Die Leitern des Hauptstadtstudios Tina Hassel (58) moderiert.

Camilla besucht gemeinsam mit Elke Büdenbender die Komische Oper Berlin

Am zweiten Tag des Staatsbesuchs wird das Paar am Donnerstag von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (44) und Bundeskanzler Olaf Scholz (64) begrüßt. Anschließend wird Charles III. als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag halten. Bei seinem letzten Deutschlandbesuch zum Volkstrauertag im November 2020 begeisterte der Monarch die Zuschauer, als er seine Rede teilweise auf Deutsch absolvierte. Bei einem Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums im ehemaligen Flughafen Tegel will Charles sich diesmal mit Geflüchteten treffen, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind.

Am Donnerstagnachmittag geht es dann nach Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (61) empfängt Charles III. und Steinmeier am Schifffahrtsamt Finowfurt. Dort treffen sie Mitglieder des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130, die ihnen den Bau von Brücken mit Spezialfahrzeugen vorführen. Während es dann für den Monarchen mit einer Besichtigung des Biobetriebs Ökodorf Brodowin weitergeht, stattet Camilla – anders als zunächst geplant – während des Brandenburg-Aufenthaltes ihres Mannes zusammen mit Elke Büdenbender der Komische Oper in Berlin einen Besuch ab, bevor die Reise am Freitag nach Hamburg weitergeht. Wer noch Bedarf hat: Das gibt es zu beachten, wenn man auf den König trifft. Verwendete Quellen: bild.de, Agenturen