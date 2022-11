Charles III. völlig vernarrt: „Barbra Streisand ist mein einziges Pin-up“

Eine Biografie offenbart eine unerwartete Seite König Charles III. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, doch wer hatte gedacht, dass der Monarch in seiner Jugend sein Herz ausgerechnet an einen amerikanischen Superstar verloren hatte?

London – Bis in die Tiefen von König Charles III. (73) Jugendzeit hat sich Biograf Christopher Andersen (73) für seine am 8. November erscheinende Chronik „The King: Das Leben von Charles III.“ vorgearbeitet. Ausgegraben hat er, welche Musik der junge Charles in den 60er-Jahren hörte und für welche Stars er schwärmte. „Die Leute schauen mich erstaunt an, wenn ich sage, dass sie umwerfend attraktiv ist und viel Sex-Appeal hat“, schrieb der König einmal über seinen Schwarm.

Charles begeisterte sich für eine polarisierende Künstlerin: Barbra Streisand

Denn während seines Studiums an der Universität Cambridge in den späten 1960ern war er von einer jungen Künstlerin fasziniert, die im prüden Amerika der damaligen Zeit für Rollen abgelehnt wurde, weil sie angeblich nicht „hübsch genug“ war. Mit „Yentl“, „Herr der Gezeiten“ und „Liebe hat zwei Gesichter“ produzierte sie Welterfolge. Während seine Kommilitonen die Rolling Stones und Led Zeppelin hörten, spielte Charles laut pagesix ständig Alben von Barbra Streisand (80).

„Barbra Streisand ist mein einziges Pin-up!“, zitiert Andersen den heutigen britischen König. Sein persönlicher Favorit sei der Soundtrack des Films „Funny Girl“ von 1968 gewesen, für den Streisand einen Oscar gewann, berichtet der Autor weiter, der die Zeit selbst miterlebt hat, weil er und der König gleich alt sind. „Er hat ihn [den Film „Funny Girl“] dreimal gesehen. Ein gerahmtes Foto von Streisand hing in seinen Zimmern in Cambridge und hing nach seinem Abschluss an der Wand seines Schlafzimmers im Buckingham-Palast“, sagt er.

Wie weit ging die Beziehung zwischen Prinz Charles und Barbra Streisand? Andersen schreibt, dass ein Mitarbeiter von Highgrove sich daran erinnert, dass die beiden „sehr zärtlich zueinander waren – so sehr, dass sie, als der Mitarbeiter das Paar im Arbeitszimmer des Prinzen antraf, ziemlich aufgeregt waren“. Der Prinz von Wales und Prinzessin Diana (36, † 1997) hatten sich bereits 1992 getrennt und ließen sich 1996 scheiden. Barbra Streisand ist seit 1998 in zweiter Ehe mit dem US-Schauspieler und Produzenten James Brolin (82) in dritter Ehe verheiratet. Streisand, die als Musical-Schauspielerin begann, ist mit über 145 Mio. verkauften Tonträgern eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen.

Der frühere Prinz Charles wollte Barbra Streisand unbedingt am Film-Set besuchen

Während anderen Fans in der Zeit nichts übrig blieb, als Poster anzuschmachten, hatte Charles ganz andere Möglichkeiten. Der Prinz bat darum, Streisand am Set von Columbia Pictures für die Fortsetzung von „Funny Girl“ „Funny Lady“ von 1975, zu besuchen. Der rote Teppich wurde ausgerollt: Die beiden trafen sich und unterhielten sich 15 Minuten lang. In seinem Navy-Tagebuch findet sich eine spätere Notiz darüber, dass er „wirklich bleiben und sie kennenlernen wollte“, aber sie habe darauf bestanden, wieder an die Arbeit zu gehen, schreibt Andersen.

Die Liebe blieb, selbst eine Affäre deutet der Autor an: 1994 brachte Streisand Charles bei einem Galakonzert in der Wembley Arena ein Ständchen mit „Someday My Prince Will Come“. Sechs Monate später trafen sich, als der König zu einem fünftägigen Kurzbesuch in Los Angeles eintraf. Fast ein Jahr später flog Streisand nach London, um an einem Spendenbankett in Highgrove House teilzunehmen, das Charles inzwischen William überschrieben hat. Der ebenfalls geladene Elton John (75) war „überrascht“, Streisand dort zu sehen, und „ebenso überrascht“, dass weder Prinzessin Diana noch Camilla Parker-Bowles (75) anwesend waren, verrät das Buch. Verwendete Quellen: pagesix.com