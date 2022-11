König Charles III. in York mit Eiern beworfen: Lippenleser verrät, wie smart er reagierte

Bei einem Besuch in York wurden Charles III. und Camilla Opfer einer hinterhältigen Eierwurf-Attacke. Der König reagierte absolut souverän. Ein Lippenleser konnte sogar seinen bemerkenswerten Kommentar entschlüsseln.

York – König Charles III. (73) zeigte sich von seiner unerschütterlichen Seite, als er und seine Frau Camilla (75) am Mittwoch mit Eiern beworfen wurden. Die Royals spazierten durch die fröhliche Menschenmasse auf dem Weg zur Enthüllung einer Statue. Auf Höhe der Micklegate Bar, einem historischen Tor in der nordenglischen Stadt, flogen dem Regenten und der Königsgemahlin plötzlich aus dem Hinterhalt mehrere Eier um die Ohren.

In vollendeter Selbstbeherrschung setzte Charles III. seinen Weg fort

Ein Einzeltäter konnte später festgenommen werden, doch zunächst wusste der Monarch nicht, wie ihm geschah. Anstatt in Panik zu geraten, schätzte Charles III. die Lage in Sekunden richtig ein und blieb unbeirrt. Videos zeigen, wie ein Ei an seinem Gesicht vorbeiflog und auf dem Boden zerplatze. Camilla drehte sich entsetzt in Richtung des Eierwerfers. Ein kurzer Blick auf den Boden, dann setzte Charles sein Gespräch fort.

Lippenleser Jeremy Freeman berichtet im Mirror, was der König seiner Meinung nach unmittelbar nach dem Vorfall geäußert hat. Kurz nach dem Wurf schüttelte der König einer Dame mit rotem Hut die Hand und sagte lässig: „Schön, Sie kennenzulernen“. Dann wandte er sich einer Dame in Militäruniform zu und sagte: „Es ist in Ordnung, lassen Sie uns weitergehen“. Wenige Sekunden später sieht man den Monarchen, wie er sich an einen Schutzbeamten wendet und fragt: „Ist alles in Ordnung?“

König Charles und Königin Camilla sind zu einem zweitägigen Besuch in York In der Grafschaft im Norden Englands enthüllten sie im Münster von York eine Statue, die Charles‘ verstorbener Mutter gewidmet ist. Es ist die erste Statue, die seit dem Tod der historischen Monarchin im September aufgestellt wird. In seiner Ansprache sagte der Souverän: „Meine Frau und ich sind zutiefst gerührt, dass man uns gebeten hat, diese Statue für meine geliebte Mutter zu enthüllen.“ Er fügte hinzu: „Als diese Statue vor fünf Jahren zum ersten Mal geplant wurde, während einer Regentschaft von beispielloser Dauer und Leistung, war sie als Feier zum Platinjubiläum der verstorbenen Königin gedacht“, erklärte er. „Jetzt, da wir mit großer Traurigkeit das Ende dieser Regentschaft miterlebt haben, wird es zu ihrem Gedenken enthüllt, als Tribut an ein Leben außergewöhnlicher Dienste und Hingabe“. Die verstorbene Königin sei zu Lebzeiten stets um das Wohl ihres Volkes bemüht gewesen.

Die Menschenmenge in York feierte König Charles und die Königsgemahlin Camilla

Die feige Attacke war auch den Zuschauern nicht entgangen. Während die Personenschützer des Königs aktiv wurden, skandierte die Menge „Gott schütze den König“ und „hip, hip hooray“. Wie das Northern Echo berichtete, hatte ein Demonstrant offenbar gerufen: „Dieses Land wurde auf dem Blut von Sklaven erbaut“, als er mit seinen Wurfgeschossen das Oberhaupt der britischen Krone mit seinen glibberigen Wurfgeschossen ins Visier genommen hatte.

Der Verdächtige wurde in Handschellen von zwei uniformierten Beamten abgeführt, die ihn auf den Rücksitz eines Polizeifahrzeugs setzten. Charles und Camilla gingen weiter zur Enthüllung einer Statue der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Nur wenige Tage früher hatte ihr Nachfolger mitgeteilt, er wolle „ehrliche und aufrichtige Gespräche“ führen, um die Beziehungen zu denjenigen wiederherzustellen, die von der Rolle Großbritanniens im transatlantischen Sklavenhandel betroffen sind. Auch Prinzessin Kate(40) und Prinz William (40) mussten sich auf ihrer Karibik-Reise Vorwürfe gefallen lassen. Verwendete Quellen: people.com, mirror.co.uk, Twitter @ITVNews