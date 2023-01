König Charles III. zwischen den Stühlen – Bruder oder Enkelin: Wer gewinnt den „Titelkampf“?

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. wollte die Monarchie verschlanken und die befördern, die weit oben in der Thronfolge stehen. Prinzessin Charlotte sollte demnach, statt Prinz Edward, die Herzogin von Edinburgh werden. Ein königlicher Sinneswandel ändert die Lage erneut.

London – Am Tag von Prinz Edwards (58) Hochzeit mit Sophie Rhys-Jones (58) im Jahr 1999 wurde bekannt gegeben, dass er Earl of Wessex werden würde – und dass er der künftige Duke of Edinburgh werden würde. Der Titel war zu dem Zeitpunkt Prinz Philip (99, † 2021) verliehen. Doch als der ewige Prinzgemahl starb, ging der Titel vorerst mit ihm ins Grab. Knapp eineinhalb Jahre später folgte Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und Thronfolger König Charles III. (74) kündige große Veränderungen an. Das brachte das Titel-Roulette etwas durcheinander.

Wird Prinz Edward nun doch der Titel Herzog von Edinburgh verliehen?

Auch beim großen Titelrücken nach dem Tod der Jahrhundertregentin blieb der Titel des Herzogtums Edinburgh trägerlos im Besitz der Krone. Offenbar hatte der Monarch nun genug Zeit, um über seine Zukunftspläne und die Wünsche seiner verstorbenen Mutter nachzudenken. Denn statt, wie beim Gedanken der Monarchieverschlankung angekündigt, seiner Enkelin Prinzessin Charlotte den Titel zu überlassen, berichtet die Mail On Sunday, Charles wolle doch Edward zum Herzog von Edinburgh machen. Alternativ könne es aber auch sein, dass der König verlangen werde, dass der Titel von Edward an die Krone zurückgegeben werden müsse. Sprich: Edwards Erben würden leer ausgehen.

Der Sonntagszeitung zufolge wäre es für Edward, der mehr oder weniger seit 24 Jahren auf den Titel wartet, ein „Schlag ins Gesicht“, wenn er den Titel, der ihm an seinem Hochzeitstag versprochen wurde, nicht erhalten würde. Seit Charles angekündigt hatte, die Monarchie verschlanken zu wollen und den Titel an Mitglieder, die am höchsten in der Thronfolge stehen, zu geben, wie Charlotte, dürfte Edward also nicht besonders gut auf seinen königlichen Bruder zu sprechen gewesen sein. Der jüngste Windsor-Spross der Queen kann nun aufatmen. Lässt Charles III. jetzt etwa die einzige Tochter von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) titellos im Regen stehen?

Prinzessin Charlotte könnte statt Herzogin von Edinburgh die neue Princess Royal werden

Aber nein. Denn auch für die derzeit dritte in der Thronfolge hat Großvater Charles sich etwas ausgedacht. Es sieht so aus, als ob Charlotte der Titel Prinzessin Royal verliehen werden könnte. Das allerdings erst, wenn ihr Vater Prinz William (40) König wird, da dieser Titel traditionell an die älteste Tochter des Monarchen vergeben wird. Die derzeitige Prinzessin Royal ist die einzige Tochter der verstorbenen Queen, Prinzessin Anne (72), die den Titel seit 1987 innehat. Da der Titel jedoch auf Lebenszeit vergeben wird, kann er erst nach dem Tod von Prinzessin Anne an Charlotte weitergegeben werden.

Spätestens zur Krönung Charles‘ III. am 6. Mai sollten alle Titelfragen geklärt sein. Dass Camilla (75) zur Königin an Charles Seite gekrönt werden wird, war auch lange keine Selbstverständlichkeit. Doch statt den Reichsapfel zum Zankapfel zu machen, werden Camilla und Charles als König und Königin die Westminster Abbey verlassen. Verwendete Quellen: people.com, mirror.com, Mail on Sunday