König Charles nur auf Platz 2: Diese Royals haben 2022 am härtesten gearbeitet

Von: Susanne Kröber

Wer im Rampenlicht steht, ist nicht automatisch auch am fleißigsten. Am meisten geschuftet haben im Jahr 2022 nicht etwa Prinz William, Kate oder König Charles III.

London – Krone, Prinzessinnenkleider, Schlösser, schlicht ein Leben in Saus und Braus – davon träumt vermutlich so manches Kind und auch der ein oder andere Erwachsene. Aber Mitglied einer königlichen Familie zu sein, bedeutet nicht nur Glamour und Glitzer, sondern auch harte Arbeit. Unzählige Termine stehen im Lauf eines Jahres an, und müssen von verschiedenen Royals im Dienst der Krone wahrgenommen werden.

Die fleißigsten Royals 2022 – das sind die Top 3

Das Court Circular listet jährlich auf, welche Mitglieder der britischen Königsfamilie wie viele Verpflichtungen übernommen haben. 2022 bringt es die Spitzenreiterin auf stolze 214 Termine. Wie im Vorjahr ist es Prinzessin Anne, die den ersten Platz in der Rangliste einnimmt. Mit stolzen 72 Jahren eilt sie von Termin zu Termin, im Juli allein war sie 24 Mal im Einsatz. Schon immer galt die jüngere Schwester von König Charles III. (74) als eine der pflichtbewusstesten Royals.

König Charles III., Prinzessin Anne und Prinzessin Kate – welche Royals nahmen 2022 die meisten Termine wahr? © IMAGO / i Images & PA Images

Hinter Prinzessin Anne platziert sich ihr Bruder König Charles III., für den es in jeder Hinsicht ein bewegtes Jahr war. Am 8. September 2022 verstarb seine Mutter, Queen Elizabeth II., im Alter von 96 Jahren, was Charles zum neuen König machte. Trotz der neuen Aufgabe brachte es Charles auf 181 royale Engagements in diesem Jahr. Das Treppchen komplettiert Charles‘ und Annes jüngster Bruder Edward (58). Prinz Edward war 2022 143 Mal im Dienst der Krone unterwegs.

Der Court Circular Court Circular wird die offizielle Aufzeichnung genannt, die die Verpflichtungen auflistet, die Mitglieder des britischen Königshauses in jedem Jahr wahrnehmen. Die Liste wird vom St.-James-Palast veröffentlicht und auf der Rückseite verschiedener britischer Zeitungen abgedruckt.

Termin-Liste: Auf welchen Plätzen finden sich Prinz William und Prinzessin Kate?

Rang vier bei den Royals, die 2022 am härtesten gearbeitet haben, geht an Prinz Edwards Ehefrau Sophie, Gräfin von Wessex (57), mit 138 wahrgenommenen Terminen liegt sie nur ganz knapp hinter ihrem Ehemann. Erst auf Platz fünf taucht Prinz William (40) auf, der es auf 126 Termine in diesem Jahr bringt. Queen Consort Camilla (75) war mit 102 royalen Verpflichtungen gut beschäftigt und reiht sich hinter ihrem Stiefsohn ein, auf Rang sieben erscheint Richard, der Herzog von Gloucester (78), der 100 Termine vorweisen kann.

Dem Herzog von Gloucester folgt auf Platz acht der Liste dessen Ehefrau Birgitte (76). Erst auf dem neunten Rang wird Prinzessin Kate (40) gelistet, sie erfüllte 90 Mal ihre royale Pflicht. Als Mama von George (9), Charlotte (7) und Louis (4) hat Kate allerdings auch privat alle Hände voll zu tun. Abgeschlossen wird die Liste von Edward, dem Herzog von Kent, der mit 87 Jahren auch das älteste Mitglied der britischen Königsfamilie ist, das es in die Top Ten geschafft hat. Trotz seines hohen Alters bringt es der Duke of Kent 2022 noch auf stolze 78 Termine.

Die Liste der Royals, die 2022 am härtesten gearbeitet haben, zeigt vor allem eines. Wenn es um die britische Monarchie geht, ziehen die Mitglieder der Königsfamilie an einem Strang. Das zeigte sich auch beim diesjährigen Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate, bei dem sie von zahlreichen Royals unterstützt wurde. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, royal.uk