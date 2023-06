König Charles „traurig und verwirrt“ und zunehmend „frustriert“ von Prinz Harrys Verhalten

Während Prinz Harry vor Gericht im Zeugenstand kämpfte, suchte König Charles angeblich das Weite. Doch seine Gedanken kreisen zunehmend um seinen Zweitgeborenen. Er sei frustriert, ist zu hören.

London – Der Herzog von Sussex (38) war vor Kurzem zu einem Blitzbesuch im Vereinigten Königreich, um im Mirror-Telefon-Hacking-Prozess als Zeuge aufzutreten, wo er sich in einem Kreuzverhör behaupten musste. Drei Tage hintereinander dauerten die Verhandlungen. Vater König Charles III. (74) befand sich zu der Zeit nach der kräftezehrenden Krönung im Urlaub in Siebenbürgern, weshalb Prinz Harry ihn auch nicht in London aufsuchen konnte. Während viele annahmen, der König habe genug von seinem Sohn, und sei geflüchtet, scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein.

Die Traurigkeit und Verwirrung, die Prinz Harry ausgelöst hat, wandelt sich bei Charles III. in Frust

Glaubt man einer dem König nahestehende Quelle, die sich gegenüber der Times geäußert hat, sei König Charles von den Handlungen seines jüngsten Sprosses zunehmend „frustriert“. Der Insider sagte weiter: „Der König bringt Harry jedes Mal zur Sprache, wenn ich ihn sehe. Ich glaube nicht, dass er über Traurigkeit und Verwirrung hinausgekommen ist, aber er wirkt ein bisschen frustriert über sein [Prinz Harrys] Verhalten, weil es einfach nicht aufhört“.

Für Prinz Harry war das Kreuzverhör kein Spaziergang. Die Befragung durch die Anwälte der Gegenseite zielte darauf ab, die Glaubwürdigkeit des Zeugen infrage zu stellen. Der Herzog von Sussex kämpfte zum Teil mit den Tränen, bevor er sich nach dem harten Verhör in seiner ehemalige Bleibe auf dem Gelände Schloss Windsors zurückzog, um mit Ehefrau Meghan (41) und seinen beiden Kindern zu Facetimen. Nur einen Katzensprung entfernt, liegt das Adeleide-Cottage, in dem Prinz William (41) mit seiner Familie wohnt Falls Charles gehofft hatte, es könnte zu einem Besuch oder einer Aussprache zwischen seinen Söhnen kommen, hatte er sich getäuscht.

Prinz Harry Anklage Am hohen Gerichtshof in London läuft seit dem 10. Mai ein auf mindestens sieben Wochen prognostiziertes Verfahren. Prinz Harry klagt gegen die Mirror Group Newspapers (MGN), zu der Daily Mirror, Sunday Mirror und The People gehören. Außerdem steckt er auch noch in anderen Fällen: in einem gegen die News Group Newspapers (NGN), die zu einem Tochterunternehmen von Rupert Murdochs News Corporation gehört und The Sun und The Sun on Sunday herausbringt, sowie in zwei gegen Associate Newspapers Limited (ANL), zu der die Daily Mail gehört.

Prinz Harry blieb trotz seiner Nähe zur Familie während seiner Tage in London für sich

Immerhin hatte der Regent veranlasst, dass Harry die Schlüssel zum Cottage bekam, die hatte er sich erst im Frühsommer aushändigen lassen, um seinen Sparplänen Rechnung zu tragen. Dem Telegraph zufolge blieb Prinz Harry drei Nächte dort. Es könnte sein, dass es sein letzter Besuch dort war. Das Oberhaupt der Briten verzichtete angeblich auch auf eine Einladung zur unmittelbar bevorstehenden Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, was die Aussagen des Palastgeflüsters unterstreicht.

Trotzdem kann man davon ausgehen, dass der König von seinem Wanderurlaub aus Anteil am Gerichtsgeschehen in London genommen hat. Nach Kritik an der Regierung kam Prinz Harry bei seiner Abrechnung mit der britischen Boulevardpresse im Zeugenstand auch die jahrelangen öffentlichen Zweifel an der rechtmäßigen Vaterschaft, König Charles III. zur Sprache. Jahrelang hatten sich Gerüchte gehalten, Harry könne auch der Sohn James Hewitts (64), einer Affäre seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) sein. Als echter Vater war Charles III. sicher tief getroffen von den Emotionen, die das bei seinem Zweitgeborenen ausgelöst hat, doch der Frust scheint allmählich die Oberhand zu gewinnen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thetimes.co.uk, telegraph.co.uk