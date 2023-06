König Charles und Camilla bei erstem Royal Ascot außer Rand und Band

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Bereits am Eröffnungstag waren König Charles III. und Camilla nicht zu halten. Auf der Tribüne feuerten die Royals ihre Favoriten an und boten ein Bild voller ungeahnter Emotionen.

Ascot – Das Galopprennen in Ascot beging Pferdenärrin Queen Elizabeth II. (96, † 2022) stets mit einem breiten Lächeln. Im Jahr 1945 besuchte die Queen die traditionsreiche Pferdesport-Veranstaltung zum ersten Mal, seitdem hatte sie – mit Ausnahme von 2020 – keine Rennwoche verpasst. Jetzt ist es an König Charles III. (74), das Lieblingsevent seiner verstorbenen Mutter in Ehren zu halten. Der Auftakt gleich an Tag eins von Royal Ascot war auf jeden Fall vielversprechend. Charles und Camilla (75) kamen in familiärer Begleitung und boten ein selten gesehenes emotionales Schauspiel.

Die Nerven liegen beim Pferderennen blank – Charles III. und Camilla fiebern mit

Spannung, Erschrecken, Wut, triumphale Freude: Selten boten der König und seine Frau ein Bild so purer Emotion wie beim Pferderennen in Ascot. Camilla verfolgte mit dem Fernrohr ihren Favoriten, verdeckte Charles mit ihrem dominanten Hut zum Ärger des Monarchen die Sicht. In einer Schrecksekunde beim Überholmanöver schlägt sich der Regent die Hand vor den Mund, während Camilla entsetzt die Augen gen Himmel hebt, beide feuerten Reiter und Pferde lautstark an.

Schaulaufen beim Royal Ascot: die besten Bilder der britischen Königsfamilie beim berühmten Pferderennen Fotostrecke ansehen

König Charles und Königin Camilla selbst waren mit einigen besonderen Gästen ins Royal Ascot erschienen und hatten mit der königlichen Kutschfahrt das kultige britische Pferderennen auf der Ascot-Rennbahn in Berkshire eröffnet. Die Queen war eine große Unterstützerin des Pferderennens, 24 ihrer Rennpferde haben im Laufe der Jahre in Ascot gewonnen. Als modische Hommage an die verstorbene Monarchin hatte Camilla die Courtauld Thomson Scallop-Shell Brosche angelegt, die von ihr als Familienerbstück beim Royal Ascot 2019 getragen wurde.

Diese Pferde des König Charles III., die bei Royal Ascot 2023 starten Es wird erwartet, dass König Charles während des fünftägigen Pferderennspektakels in Ascot viele Pferde laufen lässt Die Liste aller königlichen Pferde, die an den einzelnen Tagen an den Start gehen sollen (laut Plan):: Mittwoch, 21. Juni

Reach For The Moon 18 Uhr (CEST) Ascot Royal Hunt Cup

Circle Of Fire 18:35 Uhr (CEST) Ascot Queen’s Vase Donnerstag, 22. Juni

Desert Hero 16:05 Uhr (CEST) Ascot King George V Stakes

Market Value 16:05 Uhr (CEST) Ascot King George V Stakes Freitag, 23. Juni

Educator i16:40 Uhr Ascot Duke Of Edinburgh Stakes

Candle Of Hope 18 Uhr (CEST) Ascot Sandringham Stakes

Circle Of Fire 18:35 Uhr (CEST) Ascot King Edward VII Stakes Samstag, 24. Juni

King’s Lynn 18 Uhr (CEST) Ascot Wokingham Stakes

Market Value 18 Uhr (CEST) Ascot Golden Gates Stakes

Unter Charles und Camilla wird das Pferderennen schnell zum Familienevent

König Charles und Camilla boten ein Bild purer Emotionen als sie von der Tribüne aus beim Pferderennen an Tag 1 mitfieberten (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago

Der Kutsche des Königs folgte Prinzessin Anne (73) in einer zweiten Kutsche mit Camillas Schwester Annabel Elliot (74), Annabels Sohn Sir Ben Elliot (47) und dessen Frau Lady Mary-Clare Elliot (36). Camillas Sohn Tom (48) stieß auf der Tribüne zum Pferderennen dazu. Zuvor hatte er liebevoll Prinzessin Beatrice (34) und ihren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39), Zara Tindall (42) und ihr Ehemann Mike Tindall (44) begrüßt. Zaras Bruder Peter Phillips (45) und seine Freundin Lindsay Wallace waren ebenfalls mit von der Familienpartie.

Die Queen hatte sich im Jahr 2022 von Charles und Camilla vertreten lassen müssen. Das damalige Oberhaupt der britischen Königsfamilie verpasste das Rennen, wie The Daily Telegraph berichtete, aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität, obwohl das Renngelände nur 15 Fahrminuten von Schloss Windsor entfernt lag. Rückblickend war mit dem Fernbleiben der Queen das erste Mal spürbar geworden, wie schlecht es wirklich um den Gesundheitszustand der Königin gestanden hatte. Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, people.com, Instagram @ascotracecourse