König Felipe von Spanien ist in Corona-Isolation – wie geht es seiner Familie?

Von: Annemarie Göbbel

König Felipe von Spanien muss sich in Isolation begeben (Symbolbild). © A. Pérez Meca/dpa

Nach Königin Margrethe von Dänemark ist der nächste Royal positiv auf das Corona-Virus getestet worden: König Felipe von Spanien befindet sich in Quarantäne.

Madrid – Nun ist auch der König von Spanien (54) an Corona erkrankt. Ein Test am Mittwoch sei positiv ausgefallen, meldete der Zarzuela-Palast in Madrid. Felipe VI. werde jetzt sieben Tage in Quarantäne verbleiben, er könne in dieser Zeit keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Doch wie geht es Felipe und wie geht es seiner Familie?*

Wenige Stunden nachdem die Corona-Erkrankung Königin Margrethes von Dänemark* (81) publik wurde, musste auch der spanische Königspalast die ungeliebte Nachricht verkünden. Das tückische Virus macht auch vor dem spanischen Royal nicht halt. Der Monarch erhielt zwar Ende Mai seine erste Impfdosis, was der Palast auch umgehend öffentlich bekannt gemacht hatte. Wann oder ob König Felipe* eine zweite und dritte Spritze erhielt, wurde allerdings nicht dokumentiert. Dem fast zwei Meter langen Hünen gehe es soweit gut, er zeige nur leichte Symptome, hieß es in der Palast-Mitteilung.

Doch wie geht es Königin Letizia* (49) und den beiden Mädchen des spanischen Paares? Die Ehefrau des Monarchen und ihre jüngere Tochter, Infantin Sofía (14) zeigen nach Angaben des Königshauses bisher keine Symptome. Kronprinzessin Leonor* (16) muss keine Ansteckung seitens ihres Vaters fürchten, sie ist nicht vor Ort und hält sich derzeit im renommierten Internat in Wales* auf.

Sorgen müssen sich eventuell ein paar andere Personen machen. Felipe hatte in den vergangenen Tagen mehrere öffentliche Termine wahrgenommen. Am Tag seines positiven Covid-19-Tests sollte er das kroatische Mitglied der bosnischen Präsidentschaft, Zeljko Komsic (58), treffen. Auch bei der Verleihung des „28. Wirtschaftspreises König von Spanien“ in der Spanischen Bank hätte er zugegen sein sollen.

Als infizierter Royal befindet sich König Felipe in guter Gesellschaft. Neben der lang verschwiegenen Corona-Erkrankung seines Vaters Juan Carlos* (84) im arabischen Exil, musste auch die gesamte erste Reihe des schwedischen Adels vor Kurzem in Isolation bleiben. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA