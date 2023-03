König vegan: Buckingham-Palast sucht neuen Koch für Charles III.

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Der Buckingham-Palast sucht derzeit einen neuen „Premier Sous Chef“, der vegane Mahlzeiten für König Charles III. zubereitet. Er soll nicht allein profitieren.

London – Ließen frühere Monarchen noch auftischen, dass sich die Tafeln bogen, sieht das in der modernen Monarchie völlig anders aus. Als Tier- und Naturfreund kennt König Charles III. (74) zwar die Freuden des Schlemmens, doch rief er in einem BBC-Interview 2021 zu Veggie-Days auf, um die „Klimaprobleme in den Griff zu bekommen“. Er selbst wolle seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern, erklärte der Naturvisionär und habe seine Ernährung seit Jahren umgestellt. An zwei Tagen pro Woche esse er kein Fleisch und keinen Fisch, an einem anderen Tag verzichte er auf Milchprodukte. „Wenn mehr Leute das tun würden, würde das den Druck auf die Umwelt stark reduzieren“, sagte er der BBC.

König Charles III. sucht einen veganen Koch für „sechs verschiedene Küchen“ im royalen Umfeld

Doch offenbar fehlt dem Monarchen irgendwie doch das Salz in der Suppe, denn derzeit wird ein Koch gesucht, der vegane Mahlzeiten für den Sohn Queen Elizabeths II. (96, † 2022) zaubert. In der Ausschreibung heißt es: „Dieser Job ist wirklich einzigartig. Als Premier Sous Chef tragen Sie dazu bei, ein Team talentierter Profis in den Royal Kitchens zu leiten.“ König Charles will nicht alleine schlemmen, sondern das Angebot für Mitarbeiter und Gäste ausweiten. „Als Unterstützer des Küchenchefs beaufsichtigen Sie den täglichen Betrieb und stellen sicher, dass jede Mahlzeit den höchsten Standards entspricht, egal ob es sich um Mitarbeiteressen oder ein großes Staatsbankett handelt“, heißt es.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Zur Vorstellung, was die Größe der Palastküche betrifft, wird der potenzielle neue Mitarbeiter ins Bild gesetzt: „Als Mitglied eines 30-köpfigen Teams und von sechs verschiedenen Wohnsitzen aus operierend, ist der Umfang und die Vielfalt, die diese Rolle bietet, unübertroffen“. Neben hervorragenden Kenntnissen der klassischen und gehobenen Küche und der Lebensmittelindustrie ist Flexibilität gefragt. „Es ist wichtig, dass Sie effektiv planen, organisieren und delegieren können, da Sie und Ihr Team für sehr unterschiedliche Anlässe an mehreren Standorten liefern werden“, notiert der Buckingham-Palast.

Wie sportlich ist König Charles III.? Glaubt man seiner Gattin Camilla (75), ist der König seinen britischen Untertanen ein Vorbild an Körpertüchtigkeit. Er sei der wohl fitteste Mann seines Alters, den sie kenne, gab Camilla im Juli 2020 preis. Wenn er sich nicht dehnt oder zu gemeinnützigen Zwecken einen Football wirft oder Pingpong spielt, dann wandert Charles III. laut seiner Ehefrau wie kein Zweiter: „Er ist wie eine Bergziege, lässt jeden meilenweit hinter sich.“ Camilla selbst ist ein großer Ballettfan und ertüchtigte sich auch während der Corona-Pandemie bei wöchentlichen Kursen der Silver Swans, einer Tanzklasse für Senioren an der RAD (Royal Academy of Dance), deren Vize-Schirmherrin sie zu Zeiten Queen Elizabeths war.

Prinz William bezeichnet das bevorzugte Frühstück seines Vaters angeblich als „Vogelfutter“

Einer, der genau über Charles’ Essgewohnheiten Bescheid weiß, ist der frühere Pressesprecher des grünen Regenten, Julian Payne. Er gab an, dass sein Ex-Chef keine Mittagspause mache und ein Frühstück mit Früchten und Samen zu sich nehme. Trotz der anhaltenden Gerüchte, dem König werde jeden Morgen eine Reihe von Eiern zur Auswahl serviert, sagte Payne: „Ich habe in all den Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, nie ein einziges gekochtes Ei zum Frühstück gesehen“. Über den royalen Alltag des damaligen Prinzen sagte er: „Der Arbeitstag ist ziemlich unerbittlich. Beginnend mit den Schlagzeilen der Radionachrichten und einem Frühstück mit saisonalem Obstsalat und Samen mit Tee.“ Ansonsten nehme Charles ein paar Snackriegel für unterwegs mit, um sich auf Trab zu halten.

König Charles ist bekennender Naturschützer, entsprechend will er auch die traditionelle Palastküche mit einem veganen Koch auf Vordermann bringen (Fotomontage). © Isabel Infantes/dpa & Andrew Milligan/dpa

In dem Buch „The Palace Papers“ berichtet Journalistin Tina Brown (69) vom großen Appetit des Königs auf morgendliche Nüsse und Samen. Ein Gast des Königs hätte das Frühstücksbuffet in Highgrove inspizierte und dabei den Deckel einer Schüssel gehoben, die von Charles‘ bevorzugten Leinsamen enthielten. Brown berichtet: „Prinz William sagte: ‚Oh nein, geh nicht in die Nähe des Vogelfutters, Stephen, das ist nur für Pa.‘“ Neben gesunder Ernährung ist Charles auch sportlich, wie Prinz Harry die Welt munter in seinen Memoiren „Spare“ wissen ließ. Der heute 74-jährige Charles habe „täglich in Boxershorts“ Kopfstände gemacht, während er sich „gegen eine Tür lehnte oder an einer Stange hing wie ein geschickter Akrobat“. Verwendete Quellen: bbc.com/news/uk, mirror.co.uk, pagesix.com