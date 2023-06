Königin Camilla nennt König Charles III. am Balkon „Fred“ – Spitzname oder Versprecher?

Von: Annemarie Göbbel

Ein auf König Charles und die Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palastes angesetzter Lippenleser bestätigt, was lange als Gerücht die Runde macht. Oder war es womöglich ein Versehen Camillas?

London – „Trooping the Colour“, die militärische Geburtstagsparade, mit viel Pomp und Prunk war das erste Mal König Charles III. (74) zu Ehren begangen worden. Charles III. hatte es sich dabei nicht nehmen lassen, den prestigeträchtigen Regimentern hoch zu Ross auf seinem Pferde Noble vorauszureiten, was seit 37 Jahren nicht mehr zu sehen war. Königin Camilla (75) dürfte also mächtig stolz auf ihren Liebsten gewesen sein, als er nach dem vollbrachten Glanzstück an ihrer Seite auf den Balkon des Buckingham-Palastes trat. Doch was dann geschah, ließ vielen die Haare zu Berge stehen. Camilla wandte sich an ihren Mann und nannte ihn Fred! Ein Versprecher? Oder haben die beiden einen Geheimcode?

Köngin Camilla spricht König Charles im hochoffiellen Rahmen mit „Fred“ an

Körpersprache-Expertin Judi James war laut des britischen Mirror vor Ort und hatte die Aufgabe, an den Lippen der Royals zu hängen, um beim donnernden Überfluglärm der RAF (kurz für Royal Air Force) kein Wort zu verpassen. Zunächst schien die Familie die Gelegenheit am Balkon für einen netten internen Austausch zu nutzen, als die Königin plötzlich nach dem Arm des Königs griff und sagte: „Fred, was hältst du von dem Pferd?“ Dabei lächelte sie. Der neben dem Königspaar stehende Prinz William (40) reagierte nicht darauf, er hatte offenbar seine eigenen Probleme: „Kannst du gerade stehen [zu seinen Kindern]“.

Das war auch schon der Moment, als Charles‘ Arm Prinzessin Charlotte beim Winken auf den Kopf traf und diese sich empört zu ihrem Großvater umdrehte: „Oh, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen“, entschuldigte sich der Monarch bei seiner Enkelin. Damit war die Sache für ihn erledigt, er ging zum Small Talk mit seinem Bruder Edward (59) und dessen Frau Sophie (58) über: „Was denkst du? [er streckt den Arm in Richtung der ankommenden Flugzeuge aus], sind sie nicht herrlich?“

„Wir waren zu dritt in dieser Ehe“ Die Briten waren entsetzt, als herauskam, dass Charles die hübsche und äußerst beliebte Diana Spencer mit der für manche burschikos wirkenden Camilla betrog, die offen als „Rottweiler“ verspottet wurde. Es blieb ein offenes Geheimnis, bis Diana in einem berüchtigten Fernsehinterview 1995 in die Kamera sagte: „Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng.“ Zwei Jahre später starb Diana bei einem Autounfall. Camilla und König Charles gaben sich schließlich am 9. April 2005 in der Windsor Guildhall das Ja-Wort. Der zivilen Zeremonie, welche im Beisein der Familien der Eheleute durchgeführt wurde, folgte ein Gottesdienst nach dem Ritus der Church of England in der St George’s Chapel auf Windsor Castle.

Mit der Balkon-Szene räumt Camilla für immer mit den Gerüchten über Fred und Gladys auf

Königin Camilla, in einem Couture Dress von Designerin Fiona Clare und einem nagelneuen Philip-Treacy-Hut auf dem Kopf, stimmte Charles zu und bestätigte mit dieser Balkon-Szene endlich, was seit einiger Zeit als Gerücht die Runden dreht: Charles und seine langjährige Geliebte haben Spitznamen füreinander. Fred und Gladys sollen sie sich schon vor ihrer offiziellen Beziehung genannt haben.

Es kann auch etwas verschroben wirken, wenn Königin Camilla Charles bei offiziellen Anlässen wie hier bei „Trooping the Colour“ bei seinem Kosenamen nennt (Fotomontage). © Yui Mok/dpa & Aaron Chown/dpa

Die Kosenamen spielten eine große Rolle in der Netflix-Serie „The Crown“, die sich mit dem Leben von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und der königlichen Familie beschäftigt. In der Serie wird gezeigt, dass Prinzessin Diana (36, † 1997) ein goldenes Armband mit den eingravierten Buchstaben „G“ und „F“ in die Hände fiel, die für „Gladys“ und „Fred“ stehen, die Geheimnamen von Charles und Camilla füreinander. Vermutlich stammen sie von einer Lieblingssendung des Königs, der „Goon Show“, einer britischen Radio-Comedy-Show, die von den 50er bis in die 60er Jahren lief und in der zwei Figuren – Fred und Gladys – vorkommen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk