Königin Camilla verhindert Knicksen durch Küsschen-Offensive

Königin Camilla erschien wenig formell im lockeren Jumpsuit zum Literaturfestival. Bei der Begrüßung ihrer Gäste, darunter Hauptakt Judi Dench, kam die Regentin etwas ins Schleudern.

London – Königin Camilla (75) hatte im Hampton Court Palace in London zu einem königlichen Empfang geladen. Schon lange betreibt die Ehefrau König Charles III. (74) einen Online Reading Room, der jetzt in Form eines erstes Festivals als Queen‘s Reading Room gefeiert wurde. Auf der illustren Gästeliste fand sich manch prominenter Name, darunter Bond-Darstellerin Dame Judi Dench (88), Brit-Schauspieler Sir Derek Jacobi (84) und Darsteller-Kollegin Dame Johanna Lumley (77). Nicht genug damit, dass der Wagen der Monarchin spät dran war, auch die formelle Begrüßung fiel dank Camillas Intervention flach.

Keine Berührungsängste bei Königin Camilla – ihre Freunde begrüßt sie weiter mit Küsschen

Als Camilla endlich strahlend in einem knallblauen Jumpsuit, einer Sonderanfertigung von Anna Valentine, den die Regentin zuletzt beim Krönungskonzert in Windsor getragen hatte, vor dem Palast eintraf, um ihre Gäste zu begrüßen, standen alle parat, die erst im Mai Gekrönte standesgemäß mit einem gepflegten Knicks oder einer kurzen Verbeugung zu empfangen. Doch Camilla schien davon nichts wissen zu wollen. Sie „übersah“ den Versuch der Förmlichkeit geflissentlich und überrumpelte die Anwesenden mit einer Küsschen-Offensive – jeweils eins rechts, eins links auf die Wange.

Der Buckingham-Palast hatte mitgeteilt, dass Ihre Majestät leider durch „wetterbedingte Transportprobleme“ aufgehalten worden war. Glücklicherweise sprang ihr liebster Stellvertreter in Form von König Charles für sie in die Bresche und hatte mit der Begrüßung der wartenden Gäste bereits begonnen. Kurz vor knapp rollte dann Camillas Wagen vor, um den Star des Abends, Judi Dench, die zu einer Rede über ihre lebenslange Leidenschaft für Shakespeare eingeladen worden war, und Moderatorin Gyles Brandreth (75) zu begrüßen. „Alles war geschlossen“ erklärte Camilla ihr spätes Erscheinen laut Dailymail. „Wir waren blass vor Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung“, erwiderte die von der Küsschen-Attacke überrumpelte Lumley.

Die Geschichte des Projekts Queen‘s Reading Room Der Queen‘s Reading Room wurde während des Lockdowns als Instagram-Buchclub gegründet, um Camillas Liebe zum Lesen und zur Förderung der Alphabetisierung zu zeigen. Inzwischen ist das Projekt zu einem Wohltätigkeits- und Literaturzentrum geworden, das in diesem Jahr sein erstes eintägiges Festival im historischen Hampton Court veranstaltet hat. Das Festival knüpft an den Erfolg des Buchclubs von Königin Camilla an, der im Januar 2021 auf Instagram gestartet wurde und inzwischen mehr als 160.000 Follower hat. The Queen‘s Reading Room ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Wertschätzung von Literatur bei Erwachsenen und Kindern im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt zu fördern.

Auf der königlichen Webseite wird betont, dass Royals nicht formell begrüßt werden müssen

Königin Camilla begrüßt zahlreiche Prominente beim „Queens‘ Reading Room Festival“ in Hampton Court Festival, mit Schauspielerin Judi Dench ist Camilla zudem befreundet (Fotomontage). © i Images/Imago

Zwar gibt es keine verbindlichen Regeln für die Begrüßung der Königin oder anderen Mitglieder der königlichen Familie, aber das Neigen des Kopfes bei Männern, sowie ein Knicks bei Frauen war zumindest unter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) durchaus üblich und gilt nach wie vor als Zeichen guter Schule. Selbst die Royals untereinander erweisen sich diese Ehrbezeugung. Streckt der Monarch einem die Hand entgegen, ist ein Händedruck durchaus zulässig, eine Umarmung, wie jetzt von Camilla praktiziert, ist jedoch mehr als unüblich. So muss es auch niemanden wundern, dass die Küsschen-Offensive auf den offiziellen Kanälen fehlt.

König Charles nahm wenig Anstoß daran und begegnete elegant im marineblauen Nadelstreifenanzug gekleidet jeder hochgezogenen Augenbraue mühelos mit einem Lächeln. Ihm spielt Camillas sorgloser Umgang mit dem Protokoll in die Karten, will der König doch die Monarchie moderner und weniger formell gestalten. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk