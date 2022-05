Königin Letizia: Ein Traum in Pink – sie sieht Freundin Kate zum Verwechseln ähnlich

Von: Jasmin Pospiech

Königin Letizia stiehlt mit ihrem auffälligen Outfit allen die Show. © AntonioNavia/Imago

Die spanische Königin ist eine Fashionista. Mit einem neuen Frühlingsoutfit stiehlt sie jetzt allen die Show. Ihr Look hätte auch einer anderen Royal gefallen!

Madrid – Der Frühling ist da und die royalen Damen zeigen sich oftmals gerne bei offiziellen Anlässen in hellen Pastelltönen. Doch Königin Letizia (49) ist nicht nur für ihr Stilgefühl weltweit bekannt, sondern auch dafür, dass sie sich modetechnisch gerne etwas traut. Ob hautenge Skinnyjeans in Leder-Optik, Smokey Eyes oder dunkelroter Lippenstift: Die spanische Fashionista setzt mit ihren Looks immer wieder neue (royale) Maßstäbe.

Bei einem Auftritt dürfte ihr Look einer anderen royalen Kollegin gut gefallen, weiß 24royal.de.

Passend zum schönen Wetter in der spanischen Hauptstadt flaniert Königin Letizia ganz entspannt mit der spanischen Bildungsministerin Pilar Alegria (44) über die Open-Air-Buchmesse und unterhält sich angeregt mit den Ausstellern. Dazu trägt sie ein fuchsiafarbenes Maxikleid von Hugo Boss, mit dem sie sofort alle Blicke auf sich zieht. Ihr frühlingshaftes Outfit vervollständigt sie mit Wedges-Sandalen der spanischen Hight-Street-Marke Castañer.