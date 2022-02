Royaler Zufall? Mathilde von Belgien kopiert Königin Máximas Looks

Von: Larissa Glunz

Teilen

Königin Mathilde kombinierte ihren Natan-Zweiteiler mit einer farblich passenden Clutch. © Frederique Andrieu/Imago

Zwei Royals im gleichen Outfit zum gleichen Anlass: Königin Mathilde von Belgien tritt in die modischen Fußstapfen ihrer Kollegin Königin Máxima.

Dubai – Wenn die Pflicht ruft, setzen die Royals gerne auf ihre Lieblingsdesigner und deren eleganten Kreationen. So ist zum Beispiel Herzogin Kate (40) ein großer Fan von Alexander McQueen, Königin Letizia (49) zeigt sich des Öfteren in Hugo Boss und Königin Mathilde (49) schwört auf das Label Natan. Weil letzteres auch auf der Favoritenlisten von Königin Máxima der Niederlande (50) ganz oben steht, lässt sich der ein oder andere stilvolle Zwillingsmoment nicht verhindern. 2

Vor wenigen Tagen hat Königin Mathilde ihre erste größere Auslandsreise seit Beginn der Pandemie absolviert. Die Monarchin reiste an der Seite von Ehemann Philippe (61) in den Oman sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie einen Stopp in Dubai einlegte. Mit im Gepäck hatte Mathilde einige modische Hingucker. Bei ihrer Abreise aus dem Oman zeigte sich Mathilde in einem gemusterten Zweiteiler von Natan in Weiß und Dunkelrot, einen Tag später besuchte sie die Expo 2020 in einem luftigen weißen Kleid mit floralem Print.

Warum Königin Máximas Outfit-Wahl für Kritik sorgte, verrät 24royal.de*.

Royal-Fans dürften die Looks der Regentin bekannt vorkommen, denn sie hängen auch im Kleiderschrank von Königin Máxima. Die niederländische Landesmutter hatte die beiden Outfits von Natan im November 2021 ausgeführt – ebenfalls bei einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate!*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.