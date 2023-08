Rammstein-Sänger Till Lindemann posiert auf Brücke in Budapest und deaktiviert Kommentare

Von: Volker Reinert

Nach den schweren Vorwürfen gegen Till Lindemann wurde es ruhig um den Rammstein-Frontmann. Jetzt meldet sich der Sänger erneut auf Instagram zurück und postet ein Bild aus Budapest.

Budapest - Vor einigen Wochen wurden Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) erhoben. Daraufhin zog sich der Sänger zurück und machte sich rar - und das auch in den sozialen Netzwerken. Zwischenzeitlich war das Instagram-Profil von Lindemann gar nicht mehr aufrufbar und deaktiviert. Doch in immer kürzeren Zeitabständen postet Lindemann wieder und gibt seinen Fans Updates - allerdings mit einer Einschränkung.

Till Lindemann postet Bild auf Instagram aus Budapest

Die Band Rammstein ist ab dem 15. Juli wieder auf Konzerten in Deutschland zu sehen. Drei Termine stehen noch an, ehe es weiter nach Frankreich geht. Aktuell befindet sich die Band in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Am Dienstag (11. Juli) und Mittwoch (12. Juli) geben sie dort zwei Konzerte.

Till Lindemann hat nun ein Bild von sich auf Instagram gepostet, wo er nachts auf einer Budapester Brücke zu sehen ist. Mit den Worten „Hello Budapest“ kommentierte der Sänger sein Foto. Auf Antworten verzichtet der Sänger aufgrund der aktuellen Berichterstattung wohl lieber. Denn: Er deaktivierte die Kommentare. Das allerdings nicht zum ersten Mal.

Eine Woche zuvor (5. Juli) meldete sich Lindemann bereits auf Instagram zurück, um dort seine neue Single „Child of Sin“ mit der niederländischen Sängerin Kovacs (33) zu bewerben. Auch hier konnten Fans keinen Kommentar hinterlassen.

Trotz Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rammstein weiterhin im Radio Der Radiosender „Rock Antenne“ muss angesichts der aktuellen Schlagzeilen um Frontmann Till Lindemann (60) echtes Fingerspitzengefühl beweisen. Da die Songs der Berliner Band durchaus relevant für die Zuhörer des Senders sind, werden die Hits von Rammstein auch weiterhin gespielt. Gleichzeitig berichtet „Rock Antenne“ aber auch neutral über die Vorwürfe gegen Lindemann.

Ex-Freundin Sophia Thomalla steht Lindemann zur Seite

Die Co-Sängerin Lindemanns Kovacs teilte den Ausschnitt ihres Musikvideos ebenfalls auf ihren Social-Media-Kanälen. Dort wurde laut RTL beobachtet, dass Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (33) den Clip mit drei Flammen-Emojis kommentierte, ehe die niederländische Sängerin keine Kommentare mehr gestattete.

Thomalla stand ihrem Ex-Freund nicht das erste Mal zur Seite. Ein Psychologe erklärte, wieso die 33-Jährige den Rammstein-Frontmann Till Lindemann immer wieder verteidigt und „nicht anders kann“. Verwendete Quellen: rammstein.de, Instagram/ till_lindemann_official_, rtl.de