Komponist von „Über sieben Brücken“ gestorben

Ex-Karat-Mitglied Ulrich „Ed“ Swillms ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Ein Instagram-Post seiner Band bestätigte nun den Tod des Musikers.

Berlin – Der Musiker Ulrich „Ed“ Swillms, ehemaliger Keyboarder und Mitbegründer der kultigen Rockband Karat aus Ost-Berlin, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Dies gab ein Social-Media-Post der Musikgruppe bekannt, nachdem der Komponist im engsten Kreis beigesetzt wurde.

Erfolgreicher Komponist in der deutschen Musikszene

Karat veröffentlichte einen bewegenden Nachruf anlässlich des Todes von Ulrich „Ed“ Swillms. Die Musiker respektierten damit den Wunsch der Familie nach einer diskreten Beerdigung und Trauerfeier im engsten Kreis. So wurde Eds Ableben erst zum jetzigen Zeitpunkt bekannt gegeben, obwohl er bereits am 27. Juni verstorben ist. In dem dazugehörigen Post schreibt die Band: „Schweren Herzens und in tiefer Trauer müssen wir den Tod von Ed Swillms, unserem früheren Keyboarder, Karat-Gründungsmitglied und Komponisten zahlreicher Bandklassiker [...] bekannt geben.“

Der Mitbegründer von Karat machte sich nicht nur mit der Rockband einen Namen: Er schrieb auch für zahlreiche andere Musiker Hits. So wurden Songs aus seiner Feder u. a. durch Künstler wie Helene Fischer (39), Chris de Burgh (74), Heinz Rudolf Kunze (66), Jan Josef Liefers (59) und Max Raabe (60) interpretiert.

Eine seiner größten Hits war „Über sieben Brücken“

Besonders bekannt wurde Swillms durch seine Komposition „Über sieben Brücken“, die von seiner Band Karat im Jahr 1978 erstmals veröffentlicht wurde. Durch eine von Peter Maffay (73) neu arrangierte Version des Liedes von 1980 erlangte es noch größere Bekanntheit. Daneben komponierte Swillms zudem Erfolgshits wie „Der blaue Planet“ oder „Schwanenkönig“.

Auch für Helene Fischer schrieb Ulrich „Ed“ Swillms Songs: Aktuell gibt es Gerüchte, dass der Streamingdienst Netflix an einer Doku über die Schlagersängerin arbeiten. Verwendete Quellen: Instagram/karat_offizielll