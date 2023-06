Konkurrenz für Florian Silbereisen? Sat.1 greift „Schlagerboom“ an und kauft Andrea Kiewel ein

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel hat einen neuen Job: Kommendes Jahr soll der ZDF-Star eine neue Show für Sat.1 moderieren – und könnte Florian Silbereisen mächtig Konkurrenz machen.

München – Kiwi goes Sat.1! Die beliebte ZDF-„Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (58) erhält beim Privatsender eine neue Show. Das kündigte Sat.1 am Mittwoch (14. Juni) auf den Screenforce Days 2023 an. Kiewels neue Show trägt den Titel „Kiwis große Partynacht“ und soll im kommenden Jahr viermal ausgestrahlt werden.

Andrea Kiewels neue Sat.1-Show: Konkurrenz für Florian Silbereisen?

In der Sendung soll Andrea Kiewel künftig mit deutschen Musikerinnen und Musikern Partystimmung verbreiten, schreibt DWDL.de. Sat.1 wolle dafür sorgen, „dass der Schlagerboom nicht weiter den Öffentlich-Rechtlichen vorbehalten bleibt“.

Damit will das Onlinemagazin offenbar andeuten, dass Andrea Kiewel mit ihrer neuen Show zur Konkurrenz für Florian Silbereisens (41) ARD-Sendung „Schlagerbooom“ werden könnte, sowie vermutlich weitere Schlager-Formate, die Silbereisen moderiert. Der 41-Jährige gilt bisweilen als der unangefochtene Superstar des deutschen Schlagerfernsehens. Seit 2016 lädt der Moderator für den „Schlagerbooom“ regelmäßig Stars und Sternchen aus der deutschen Schlagerszene in die Dortmunder Westfalenhalle. Bereits seit 2002 moderiert er zahlreiche weitere Schlagersendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

ZDF-Fernsehgarten 2023 mit Andrea Kiewel: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Andrea Kiewel moderierte bereits bei Sat.1

Andrea Kiewel ist deutschlandweit besonders als Moderatorin des „ZDF-Fernsehgartens“ bekannt. Seit dem Jahr 2000 führt sie – mit einer zweijährigen Unterbrechung – durch die beliebte Live-Sendung am Sonntagmittag. Der beliebten Sendung wird sie auch weiter erhalten bleiben.

Sat.1 hat sich Andrea Kiewel ins Boot geholt – und dürfte damit Florian Silbereisen große Konkurrenz machen. © IMAGO/BOBO; IMAGO/osnapix (Fotomontage)

Doch auch für Konkurrenzsender wie RTL oder den MDR war die 58-Jährige in den vergangenen Jahren bereits aktiv. Auch für Sat.1 stand „Kiwi“ schon vor der Kamera: Von 1993 bis 2000 war sie Moderatorin beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. Derweil steht auch die Gästeliste für die nächste Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel an. Verwendete Quellen: DWDL.de, Sat.1