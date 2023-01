Griechenlands letzter König ist tot: Konstantin II. gestorben

Von: Richard Strobl

König Konstantin II. von Griechenland und Königin Anne-Marie Konstantine im Jahr 2018. © IMAGO / PSA

Der ehemalige König von Griechenland Konstantin II. ist tot. Das berichten griechische Staatsmedien.

Athen - Der ehemalige und letzte König von Griechenland ist gestorben. Konstantin II. starb am Dienstag im Alter von 82 Jahren in Athen. Das berichtet der griechische Staatsrundfunk sowie die staatliche Nachrichtenagentur am Dienstagabend.

Nach Hirnschlägen und einer schweren Lungenentzündung hatte sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen verschlechtert. Nach einem Medienbericht soll Konstantin II. dann am 7. Januar einen erneuten Schlaganfall erlitten haben. Seitdem soll er sich in einem kritischen Zustand befunden haben. Wie die Bunte berichtet, sollen seine beiden Schwestern, Prinzessin Irene und Königin Sofia sowie seine fünf im Ausland lebenden Kinder daraufhin bereits zu Konstantin II. gereist sein.

Konstantin II.: Ein König im Exil Nach einem Militärputsch 1967, der auf seinen Konflikt mit dem griechischen Ministerpräsidenten Georgios Papandreou folgte, begab sich Konstantin II. mit seiner Frau Anne-Marie und seinen drei Kindern ins Exil und lebte während dieser Zeit in Rom und London. Als König im Exil war es ihm und seinen Angehörigen lange Zeit untersagt, in ihre Heimat zurückzukehren – erst 2013 zog er schließlich nach Griechenland zurück. (Quelle: 24royal.de)

Griechenlands letzter König ist tot: Konstantin stirbt mit 82

Konstantin soll nach Informationen aus Regierungskreisen in einem Waldstück des ehemaligen Sommerpalastes seiner Familie im Norden Athens beerdigt werden. In Tatoi befinden sich die sogenannten Königsgräber.

Konstantin II. war der letzte König des Landes. Er wurde 1940 in Athen als einziger Sohn von König Paul I. und Königin Frederika geboren. Mit Beginn der deutschen Besatzung 1941 verließ die königliche Familie Griechenland und kehrten erst fünf Jahre später zurück. 1947 wurde er nach der Inthronisierung seines Vaters zum offiziellen Thronfolger ernannt. 1964 verstarb Paul I. plötzlich und Konstantin wurde zum neuen König von Griechenland erklärt. Zehn Jahre nachdem er im Jahr 1964 den Thron als König der Hellenen bestiegen hatte, wurde die Monarchie in Griechenland per Volksabstimmung abgeschafft.

Konstantin heiratete die dänische Prinzessin Anna-Maria. Die dritte Tochter des dänischen Königs Friedrich IX. im Jahr seiner Inthronisierung 1964. Das Paar bekam fünf Kinder: Alexia, Pavlos, Nikolaos, Theodora und Filippos. (rjs mit dpa)