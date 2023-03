„Kontraste“-Moderatorin Eva-Maria Lemke fällt schwanger aus: Männlicher ARD-Ersatz gefunden

Von: Patrick Scholz

Teilen

Zuschauer des TV-Formats müssen sich von der Moderatorin verabschieden. Die Journalistin legt eine Schwangerschaftspause ein. Ein Ersatz steht bereit.

Dortmund – Fans des beliebten ARD-Magazins „Kontraste“ müssen sich auf eine große Veränderung einstellen. Die Moderatorin Eva-Maria Lemke (41) ist schwanger. Das gab sie selbst am vergangenen Donnerstag (9. März) über ihren Instagram-Account bekannt, berichtet RUHR24.

ARD-Moderatorin ist schwanger: Eva-Maria Lemke verabschiedet sich von ARD-Magazin „Kontraste“

Die Moderatorin postete dort ein Video, in dem ihr kugelrunder Babybauch nicht zu übersehen ist. Für Eva-Maria Lemke ist es laut T-Online bereits die dritte Schwangerschaft. Das private Glück ist aber auch gleichzeitig mit einer beruflichen Auszeit verbunden (mehr TV-News auf RUHR24).

„Kontraste“-Moderatorin Eva-Maria Lemke fällt bei der ARD wegen ihrer Schwangerschaft aus. © ARD

Wie die 41-Jährige in dem Instagram-Beitrag verrät, war die vergangene Sendung ihre vorerst letzte „Kontraste“-Ausgabe vor der Pause. Bisher hielt Eva-Maria Lemke ihre Schwangerschaft noch geheim. Dank ihres „Wunderanzugs“, den sie auf Instagram präsentiert, gelang ihr das auch in der TV-Sendung.

Eva-Maria Lemke verkündet Schwangerschaft: Fans freuen sich für ARD-Moderatorin

Daher kommt die Auszeit der Journalistin auch für die ARD-Zuschauer überraschend. In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag häufen sich dennoch die Glückwünsche zur Schwangerschaft. Die meisten Fans wünschen „alles Gute“. Ein User fasst zusammen: „Pause ist echt schade, aber der Grund toll!“

Wie lange die „Kontraste“-Zuschauer auf Eva-Maria Lemke verzichten müssen, ist noch nicht bekannt. Der produzierende Sender RBB wolle die Privatsphäre der Moderatorin schützen, heißt es auf Anfrage von RUHR24. Aber der Sender stellt ein Comeback in Aussicht: „Wir freuen uns sehr, dass Eva-Maria Lemke ihre Arbeit bei Kontraste bald wieder aufnehmen möchte.“

Eva-Maria Lemke verabschiedet sich von ARD-Magazin „Kontraste“: Ersatz steht bereit

Als Ersatz für Eva-Maria Lemke als Moderatorin von „Kontraste“ steht Stefan Hingst bereit. Er soll durch die Ausgabe am 25. Mai führen, wie der RBB gegenüber RUHR24 bestätigt. Ob er weitere Sendungen präsentieren wird, hängt auch davon ab, wie lange Eva-Maria Lemke pausiert. Die nächste Folge am 30. März sei ohnehin ohne Moderation geplant, so der RBB.

Das ARD-Magazin „Kontraste“ steht alle drei Wochen im TV-Programm. Produziert wird die Sendung vom RBB. Die finanzielle Situation bei dem ARD-Regionalsender sorgte kürzlich für den Rauswurf einer beliebten Talkshow. Das Format „Kontraste“ wird allerdings auch ohne Eva-Maria Lemke weitergehen.

Die Journalistin moderiert die Sendung seit 2019. Das Politmagazin „Kontraste“ läuft bereits seit 1968 im Ersten. Ein anderes langjähriges politisches Magazin hat die ARD hingegen zugunsten der „Tagesschau“ aus dem TV-Programm geworfen.