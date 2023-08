Getrennt und Spaß dabei: Prinz Harry shoppt in Japan, Meghan feiert bei Taylor-Swift-Konzert

Von: Susanne Kröber

Teilen

Aktuell befinden sich Prinz Harry und Meghan Markle auf verschiedenen Kontinenten. Das tut der guten Laune allerdings keinen Abbruch – im Gegenteil.

Tokio/Inglewood – Für Prinz Harry (38) beginnen arbeitsreiche Wochen. Bevor am 9. September die Eröffnungsfeier der Invictus Games in Düsseldorf steigt, bei der er als Gründer natürlich anwesend sein wird, widmet er sich in Asien einem weiteren Herzensprojekt. Prinz Harrys Wohltätigkeitsorganisation Sentebale, die mit HIV infizierte Kinder und Jugendliche unterstützt, veranstaltet in Singapur ihr jährliches Charity-Polo-Turnier. Nicht mit nach Asien gereist ist Ehefrau Meghan Markle (42), die aber keineswegs gelangweilt zu Hause sitzt.

Meghan Markle outet sich als Swiftie, Prinz Harry kauft Geschenke für die daheimgebliebene Ehefrau

Kaum war Prinz Harry mit seinem engen Freund, dem argentinischen Polo-Spieler Ignacio „Nacho“ Figueras (46, aufgrund seines Aussehens auch bekannt als David Beckham des Polos) in den Flieger geklettert, machte sich Meghan Markle auf den Weg zur Show von Taylor Swift (33), die mit ihrer „Eras“-Tour gerade zahlreiche Promi-Fans anlockt. Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood genoss Meghan das Konzert gemeinsam mit ihrer Freundin Lucy Fraser, wie Page Six berichtet. Beim Song „You Belong with Me“ soll die Herzogin von Sussex laut People-Magazin sogar laut mitsingend aufgesprungen sein.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Von Trennungsschmerz also keine Spur bei Meghan. Prinz Harry war hingegen mit seinen Gedanken beim ersten Zwischenstopp seiner Asienreise im japanischen Tokio bei seiner Gattin und entpuppte sich als perfekter Ehemann. Zusammen mit Nacho Figueras ging es auf Einkaufs-Tour. „Shopping für unsere Ehefrauen“, schrieb der Polo-Star bei Instagram zu einem Bild, auf dem er und Harry cool mit Sonnenbrillen posieren. Meghan darf sich also schon mal auf das ein oder andere Mitbringsel freuen.

„Ich würde liebend gerne hier leben“: Will Prinz Harry die USA verlassen?

Auch kurz vor ihrem Geburtstag am 4. August war Meghan lieber mit Freundinnen unterwegs als mit Harry, gemeinsam mit Portia De Rossi (50), der Ehefrau von US-Moderatorin Ellen DeGeneres (65), und anderen Freundinnen gönnte sich die Mutter von Archie (4) und Lilibet (2) eine Auszeit und besuchte einer Kinovorführung von „Barbie“. Tags darauf stand dafür ein romantisches Dinner im Promi-Lokal „Tre Lune“ in Montecito mit Ehemann Harry auf dem Programm.

Auf seine Asienreise nahm Prinz Harry Meghan Markle nicht mit, Trübsal blasen war bei der Herzogin von Sussex aber trotzdem nicht angesagt. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/AP/Eugene Hoshiko/IMAGO/ZUMA Wire

Apropos Montecito. Derzeit soll bei den Sussexes Uneinigkeit herrschen, wo die Familie in Zukunft leben soll. Während Meghan Markle nach Malibu will, hat Harry daran „keinerlei Interesse“, wie das Woman‘s Day-Magazin berichtet. Eine ganz neue Idee brachte Prinz Harry jetzt bei seinem Japan-Besuch ins Spiel. „Ich würde liebend gerne hier leben, wenn ihr mich aufnehmt“, erklärte Harry am Mittwoch laut Hello-Magazin bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Tokio. „Vorerst ist meine Heimat die USA.“ Klingt nicht so, als wolle König Charles‘ (74) Zweitgeborener sein ganzes Leben dort verbringen ... Verwendete Quellen: pagesix.com, people.com, hellomagazine.com, Instagram