Meghan Markle geht voll ab, Prinz Harry starrt aufs Handy: Miese Laune bei Beyoncé-Konzert

Von: Annemarie Göbbel

Wenig harmonisch zeigten sich Meghan Markle und Prinz Harry beim Beyoncé-Konzert in L.A. – war es ein Versuch des Herzogs von Sussex, seine Beziehung zu retten?

Los Angeles – Im Einsatz gegen die derzeit auf sie einstürmenden Trennungsgerüchte besuchten Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) gemeinsam eine Show von Superstar Beyoncé (42), die sich derzeit mit ihrer „Renaissance“-Tour auf Welttournee befindet. In Kalifornien wurden der Herzog und die Herzogin von Sussex gemeinsam mit Meghans Mutter Doria Ragland (67) in einer Privatloge des SoFi-Stadions in Inglewood im Los Angeles County gesichtet. Wer der größere Fan der beiden Aussteiger-Royals ist, war unschwer zu erkennen.

Meghan Markle tanzte durch, Prinz Harry wirkte abwesend und unbeteiligt

Meghan war der Aufforderung der „Cuff It“-Sängerin gefolgt und schwang in der Reihe hinter ihrer Mutter Doria Ragland die Hüften, reckte die Arme in die Höhe, sang begeistert mit und war kaum zu bremsen. Im silbernen Pailetten-Bleistiftrock und einem weißen Hemdchen war sie dem Wunsch der US-Supersängerin – wie übrigens auch Mutter Doria (die am 2. September ihren Geburtstag feierte) gefolgt – und im funkelnden Glitzeroutfit erschienen. Prinz Harry hatte sich immerhin zu so etwas wie einem schimmernden Blazer überreden lassen und beließ es ansonsten bei einem schicken grauen Hemd und einer hellen Hose.

Ansonsten zeigte sich Harry in der Wahl seines Outfits genauso zurückhalten wie bei Beyoncés mitreißendem Konzert. Schnappschüsse von Fans wurden schon beim Konzert bei der Plattform X (früher Twitter) geteilt, die die Sussexes und Ragland bei der Ankunft auf den Rängen und in der Loge zeigten. Bis auf eine süße Umarmung bei einem Lovesong zeigen diese Bilder einen ungewohnt zurückhaltenden Harry, der häufig auf sein Handy starrte. Man könnte meinen, dass er der Herzogin zuliebe das Abendprogramm auf sich genommen hatte.

Meghan Markle Beziehung zu Beyoncè Knowles „Danke, Meghan, für deinen Mut und deine Führungsstärke“, hatte Knowles im März 2021 auf ihrer Website geschrieben und ein Foto von ihrem Treffen in London hinzugefügt: „Wir sind alle gestärkt und inspiriert von dir.“ Bei der Londoner Premiere von „König der Löwen“ im Sommer 2019 unterhielten sich die Sussexes angeregt mit Beyoncé und ihrem Ehemann Jay-Z, als sie sich zum ersten Mal trafen. Laut Page Six hatten sich die beiden Frauen umarmt und über ihre Kinder geplaudert – Beyoncé nannte Markle dabei „my princess“ (dt. „meine Prinzessin“). Zwei Jahre später lobte Beyoncé öffentlich die Tapferkeit von Markle nach ihrem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey (69), das wochenlang die Schlagzeilen beherrschte. Die ehemalige „Suits“-Darstellerin hatte darin rassistischen Erfahrungen mit der Königsfamilie angedeutet, aber nie konkrete Namen genannt. Beyoncé und der „Empire State of Mind“-Rapper Jay-Z sagten der Zweifachmutter Meghan ebenfalls ihre Unterstützung zu, als sie bei der Entgegennahme ihres Brit Awards für die beste internationale Gruppe für das Video zu „Apes**t“ vor einem Gemälde der Herzogin im Mona-Lisa-Stil posierten. „Zu Ehren des Black History Month verneigen wir uns vor einer unserer Melanated Monas“, betitelten die Carters (Knowles ist Beyoncés Geburtsname) den Post von 2019. „Herzlichen Glückwunsch zu eurer Schwangerschaft! Wir wünschen dir so viel Freude.“ Zu dieser Zeit war Markle schwanger mit ihrem und Harrys Sohn, Prinz Archie (4).

Gingen Meghan und Harry wegen der Trennungsgerüchte gemeinsam zum Konzert?

Meghan, die Herzogin von Sussex, und Prinz Harry feierten bei Beyoncès „Renaissance“-Tour in L.A. in der Loge mit, wobei König Charles’ Zweitgeborener der deutlich Zurückhaltendere war (Fotomontage). © Screenshot X @bluesbabysitter & Larry W. Smith/dpa

Vielleicht war es aber auch ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für Meghans Mutter Doria. Oder es war der Versuch, gemeinsam gegen die Negativ-Presse der letzten Monate vorzugehen. Immer wieder gab es Gerüchte über eine Trennung, sogar von Scheidung war schon die Rede gewesen, nachdem in verschiedenen Presseberichten spekuliert worden war, beide verfolgten nur noch ihre Soloprojekte, Harry schlafe im Hotel, die Villa stände zum Verkauf.

Ganz so schlimm scheint es also nicht zu sein. Es ist auch nicht das erste Aufeinandertreffen der Sussexes und des Star-Duos, bei der sich offenbar besonders Meghan und Beyoncé sympathisch waren. Jetzt feierten Meghan und Harry also gemeinsam mit 70.000 Fans im Stadion zu ihrem privaten Vergnügen, bevor es in Deutschland ab dem 9. September bei den Invictus Games zur Sache gehen wird. Im Vorfeld hatten erneut Gerüchte, dass Meghan nicht mit nach Europa reisen werde, für Verwirrung gesorgt. Verwendete Quellen: X (Twitter), pagesix.com, mirror.co.uk