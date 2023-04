Krasavice-Imitat: Schlagerfans zerreißen Outfit von Marie Reim in Giovanni Zarrella Show

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

An diesen Auftritt werden sich Schlagerfans sicher noch lange erinnern: Für Marie Reims Performance in der „Giovanni Zarrella Show“ hagelt es im Netz harte Kritik.

Berlin – Am Samstagabend (22. April) gaben sich in der neuesten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ gaben unzählige große Namen aus der Musikindustrie die Ehre. Egal ob ESC-Teilnehmer oder Newcomer – vertreten war in dem beliebten ZDF-Format ein breites Spektrum an Talenten und mehr. In Erinnerung scheint vielen Zuschauern dabei vor allem der Auftritt von Marie Reim (22) geblieben zu sein – wenn auch aus den völlig falschen Gründen.

Im knappen, pinken Outfit: Marie Reim tritt bei „Giovanni Zarrella Show“ auf

Neben Schlagergrößen wie Maite Kelly (43), Howard Carpendale (77) und Nino de Angelo (59) dürften sich viele Zuschauer vor allem auf die Performance von Marie Reim gefreut haben, die ihre neue Single „Heute Nacht noch nicht“ zum Besten gab. Während sie musikalisch voll und ganz in die Fußstapfen ihrer Eltern Matthias Reim (65) und Michelle (51) getreten ist, setzte sie in der Show von Giovanni Zarrella (45) hingegen auf ein eher Schlager-untypisches Outfit.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Ganz in pink stürmte Marie Reim bei der „Giovanni Zarrella Show“ die Bühne. Zu glänzenden Overknee-Stiefeln trug sie einen enganliegenden und knapp geschnittenen Strass-Bodysuit. Auch ihre Background-Tänzerinnen waren in pink gekleidet. „Weltklasse“, schwärmt eine Instagram-Nutzerin über den Auftritt. Mit ihrer Euphorie scheint sie aber alleine zu sein, denn für ihr Blickfang-Ensemble muss Marie Reim einiges an Kritik einstecken.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

„Gemachte Barbiepuppe“: Schlagerfans lästern über Look von Marie Reim bei „Giovanni Zarrella Show“

„Ich hatte das Gefühl, sie war vorher auf der Reeperbahn“, schimpft eine Zuschauerin bei Instagram über Marie Reims knalliges Ensemble, „Sie jetzt schon aus wie eine gemachte Barbiepuppe“, tut es ihr eine andere Zuschauerin gleich. „Über Geschmack lässt sich streiten, aber ihr Outfit passt nicht in Giovannis Show“, wettert eine Userin, „Geht gar nicht wie sie sich präsentiert“, schließt sich ihr eine weitere an.

Neben einem offenbar als Kompliment gemeinten Vergleich mit Pop-Ikone Britney Spears erinnert Marie Reims Outfit viele Fans eher an den auffälligen und gewagten Kleidungsstil von DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26). „Will sie klamottentechnisch Katja Krasavice nachäffen?“, spöttelt ein Twitter-Nutzer, „Seit wann singt Katja Krasavice Schlager?“, schreibt eine andere.

Auch wenn sich die meisten Kommentare im Netz kritisch mit ihrem Look beschäftigen, scheint Marie Reim nach ihrem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ bei den Schlagerfans trotzdem in aller Munde zu sein. In der Verkaufszahlen ihrer neuen Musik dürfte sich dies also sicher niederschlagen. Harte Kritik von den Schlagerfans hagelt es derzeit auch für Helene Fischer und ihre „überteuerte“ Tour. Verwendete Quellen: ZDF/Die Giovanni Zarrella Show/Folge vom 22. April 2023, Twitter, Instagram