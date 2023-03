Irrer ZDF-Zufall: Martin Gruber sowohl beim „Bergdoktor“ als auch bei „Bergrettern“

Von: Jonas Erbas

Eingefleischten Fans von „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ dürfte der Name Martin Gruber wohl ein Begriff sein – und das kurioserweise dank beider ZDF-Erfolgsserien.

Ellmau/Ramsau bei Berchtesgaden – Seit über einem Jahrzehnt begeistern „Der Bergdoktor“ (seit 2008) und „Die Bergretter“ (seit 2009) im ZDF ein Millionenpublikum. Neben dem malerisch-alpinen Setting, dramatischen Wendungen und ständig neuen Notfällen teilen beide Serien noch eine weitere Gemeinsamkeit.

Martin Gruber im „Bergdoktor“ und bei „Die Bergretter“ – irrer Zufall in ZDF-Kultserien

Während bei Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) nach der 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ der Haussegen mächtig schief hängt und der Mediziner in eine ungewisse Zukunft blickt, steuern auch seine Kollegen von „Die Bergretter“ auf Tage der Trauer zu: Bergwacht-Leiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und sein Team müssen zum Auftakt den Tod einer geschätzten Kollegin verschmerzen. Gerade bei eingefleischten Fans weckt das böse Erinnerungen: Nach 38 Folgen ließen die Drehbuchautoren 2014 in Staffel 6 bereits Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) in den Tod stürzen.

Diese beiden Herren haben mehr gemein, als der erste Anschein glauben lassen mag: Während Hans Sigl (l.) im „Bergdoktor" den Titelhelden Dr. Martin Gruber verkörpert, spielte Martin Gruber bei den „Bergrettern" bis 2014 den Bergwacht-Leiter Andreas Marthaler – eine kuriose Gemeinsamkeit!

Der Extremkletterer war sechs Staffeln lang der unbestrittene „Bergretter“-Liebling – und teilt ausgerechnet mit dem „Bergdoktor“-Titelhelden eine kuriose Gemeinsamkeit: Denn Hans Sigls Rolle trägt bekanntlich den Namen Martin Gruber. Im echten Leben heißt genau so der Schauspieler, der von Staffel 1 bis 6 den verstorbenen Bergwacht-Leiter Andreas Marthaler verkörpert. Ein irrer Zufall!

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster „Bergdoktor“-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Beide Martin Grubers machten schon gemeinsame Sache – Crossover von „Bergdoktor“ und „Bergrettern“

Martin Gruber (der Bergdoktor) und Martin Gruber (der Schauspieler) waren einst sogar schon Seite an Seite im Fernsehen zu sehen: In einem Crossover („Virus“; „Bergdoktor“-Staffel 6, Folge 13) von „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ treffen die beiden aufeinander. Sie sind Gäste auf der Hochzeit von Martins Ex-Verlobter Julia Denson, die den besten Kumpel von Andreas Marthaler heiraten will. Doch das traute Glück ist in Gefahr, als plötzlich ein tödliches Virus um sich greift.

Die Folge selbst ist in der ZDF-Mediathek abrufbar und beschert den Zuschauern so manch witzigen Momenten, wenn man weiß, dass hier ein Martin Gruber dem anderen gegenübersteht – wenngleich auf unterschiedlichen Ebenen. Für einen Kollegen von Hans Sigl verlief ein Auftritt zuletzt dahingegen ganz und gar nicht witzig: Weil „Bergdoktor“-Star Mark Keller in der „Giovanni Zarrella Show“ patzte, hagelte es Kritik. Verwendete Quellen: der-bergdoktor-fanclub.de, diebergretter.info