Krönung von König Charles: Prinz Harry lässt Organisatoren im Dunkeln tappen

Von: Susanne Kröber

Teilen

Die Kommunikation mit Prinz Harry gestaltet sich im Vorfeld der Krönung von König Charles offenbar schwierig. Das sorgt für Angst vor einem Rückzieher in letzter Minute.

London – Eigentlich ist alles geregelt. Zur Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) am 6. Mai in der Westminster Abbey wird Charles‘ jüngster Sohn Prinz Harry (38) aus den USA erwartet. Harry hat seine Teilnahme an der historischen Zeremonie offiziell bestätigt, seine Ehefrau Meghan Markle (41) bleibt hingegen im kalifornischen Montecito, wo die royalen Aussteiger mit ihren Kindern Archie und Lilibet (1) inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben. Da Archies 4. Geburtstag ebenfalls auf den 6. Mai fällt, bleibt Mama Meghan der Krönung fern und feiert mit ihrem Sohnemann.

Prinz Harry macht sich rar: „Als würde man versuchen, mit dem Mars zu kommunizieren“

So weit, so gut. Bei den Organisatoren der Krönung scheint sich jedoch kurz vor dem Großereignis leichte Panik breitzumachen, denn Prinz Harry ist offenbar schwer zu erreichen. „Er hat nur in einer Art wie ‚Wir bestätigen den Erhalt Ihrer E-Mail‘ geantwortet“, verrät ein royaler Insider gegenüber The Mail on Sunday. „Es ist, als würde man versuchen, mit dem Mars zu kommunizieren.“

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Ungewissheit, „wann er kommt, wo er bleibt, wann er zurückfliegt und ob er mit seiner Sitzposition in der Abtei zufrieden ist“, würde den Verantwortlichen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Das führt laut Insider sogar so weit, dass sich die Organisatoren der Krönung von König Charles nicht mal hundertprozentig sicher sind, ob Prinz Harry am 6. Mai auch wirklich in der Westminster Abbey Platz nimmt.

Während die Royals zuversichtlich sind, dass er auftauchen wird, sind andere Beteiligte nicht ganz so überzeugt.

Krönung von König Charles: Prinz Harry bleibt nur wenige Stunden in London

Eine kurzfristige Absage von Prinz Harry wäre das Worst-Case-Szenario für die britische Königsfamilie. Im Moment gehe man aber davon aus, dass Harry seinen Vater Charles bei dessen Krönung unterstützen wird. Sehr lang wird der Besuch des Herzogs von Sussex in seiner alten Heimat aber wohl in keinem Fall ausfallen. Aktuell vermute man laut Quelle, „dass, vorausgesetzt, er kommt, es bedeuten könnte, dass er erst am frühen Samstag mit dem Privatjet ankommt und am späten Nachmittag desselben Tages abfliegt.“

Prinz Harry (links) hat es eilig: Offenbar will er direkt nach der Krönung von König Charles wieder in den Flieger nach Kalifornien steigen (Fotomontage). © picture alliance/dpa/Rick Rycroft/IMAGO/ZUMA Wire

Ein Fernbleiben von Prinz Harry, der hinter Prinz William (40) und dessen Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) Platz 5 in der britischen Thronfolge einnimmt, käme einem Schlag ins Gesicht von König Charles III. gleich. Aber auch die Tatsache, dass Harry nicht mal das Krönungskonzert am 7. Mai abwarten wird, spricht Bände – versöhnliche Gespräche mit den Mitgliedern der Royal Family sind scheinbar nicht eingeplant. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk