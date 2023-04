Krönungs-Dilemma bei Harry und Meghan: „Lose-Lose-Situation“

Von: Susanne Kröber

Teilen

Prinz Harry und Meghan Markle laufen Gefahr, bei der Krönung von König Charles III. auf der Verliererstraße zu landen – egal ob sie teilnehmen oder nicht.

London – Die Krönung von König Charles III. (74) rückt rasant näher. Immer noch ist unklar, ob Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) unter den Gästen sein werden, die am 6. Mai in der Westminster Abbey an der feierlichen Zeremonie teilhaben werden. Für die Sussexes steht viel auf dem Spiel, negative Reaktionen in London könnten auch ihrem Ansehen in ihrer neuen Wahlheimat Kalifornien schaden.

Krönung von König Charles: Stehen Meghan und Harry in jedem Fall am Ende als Verlierer da?

Ende März überraschte Prinz Harry die Presse mit einem unangekündigten Überraschungsbesuch in London. Sein offizieller Grund für den Besuch war eine gerichtliche Anhörung, bei der es um den Vorwurf der angeblich rechtswidrigen Informationsbeschaffung seitens Associated Newspapers Limited (ANL) ging, dem Herausgeber der Daily Mail. Allerdings wurde auch gemutmaßt, dass Harry seinem Vater König Charles die Show stehlen wollte, der kurz nach Harrys Auftauchen zu seinem ersten Staatsbesuch als König nach Berlin aufbrach. Oder steckte gar eine ganz andere Motivation hinter Harrys Heimatbesuch?

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

„Vielleicht war sein unangekündigtes Erscheinen in London, um dem Gerichtsverfahren beizuwohnen, eine Art Testlauf“, so Royal-Expertin Hilary Fordwich gegenüber express.co.uk. Prinz Harry habe vor der Krönung schon mal ausloten wollen, wie er in seiner alten Heimat empfangen wird, „um dem Paar bei der Entscheidung zu helfen.“ So richtig weitergeholfen hat Harrys Besuch den Sussexes aber vermutlich nicht, denn die beiden könnten in jedem Fall am Ende als Verlierer dastehen.

Krönung der britischen Monarchen Die Krönung der britischen Monarchen findet traditionell in der Westminster Abbey in London statt. In der feierlichen Zeremonie führt der Erzbischof von Canterbury die Königin oder den König in sein Amt ein. Teile des Gottesdienstes sind die Eidablegung des Monarchen, die Darreichung der Bibel und der Kronjuwelen, die Salbung und schließlich die Krönung mit der St.-Edwards-Krone.

Bei der Krönung müssen Harry und Meghan mit Buhrufen und einem „frostigen Empfang“ rechnen

„Das Dilemma, vor dem Harry und Meghan stehen, ist das einer Lose-Lose-Situation“, fasst es Hilary Fordwich im Gespräch mit express.co.uk zusammen. „Auf der einen Seite ist es sehr wahrscheinlich, dass sie von der britischen Öffentlichkeit ausgebuht werden, wenn sie ihre Einladung annehmen.“ Jüngste Umfragen hätten gezeigt, „wie verärgert und empört die Öffentlichkeit über sie ist“, so Fordwich. „Ganz zu schweigen von all den Beleidigungen, Anschuldigungen, Enthüllungen und Indiskretionen, die in ‚Spare‘, Harrys Memoiren, gemacht wurden.“

Kommen Meghan und Harry zur Krönung von König Charles (rechts), dann müssen sie mit Buhrufen und einem frostigen Empfang rechnen. (Fotomontage) © IMAGO/PRiME Media Images/picture alliance/PA Wire/dpa/Dominic Lipinski

Aber Prinz Harry und Meghan Markle müssten bei der Krönung von König Charles III. nicht nur mit Gegenwind aus der Bevölkerung rechnen, sondern auch mit Ablehnung seitens der britischen Königsfamilie. „Dies wird zweifellos auch bedeuten, dass das Paar bestenfalls einen frostigen Empfang von hart arbeitenden, hochrangigen Royals und der erweiterten königlichen Familie zu erwarten hat“, vermutet Hilary Fordwich. Dennoch ist sich die royale Expertin sicher, dass Harry und Meghan bei der Krönung dabei sein werden.

Eine Absage könne sich das Paar schlicht nicht leisten, so Fordwich. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er an der Krönung teilnehmen wird, dem wichtigsten Tag im Leben seines Vaters, ist hoch.“ Ansonsten könnten Meghan und Harry, „ihre Relevanz und ihr Potenzial zum Geldverdienen“ verlieren. „In Bezug auf mangelnde Relevanz hat Harry immer seine begrenzte ‚Haltbarkeit‘ befürchtet, er hat immer gewusst, dass er irrelevant werden würde, sobald Prinz George 18 Jahre alt wird.“ Höchstwahrscheinlich wird man die Sussexes also bei der Krönung von Charles III. sehen, auch wenn Harry und Meghan dort eine Behandlung zweiter Klasse droht. Verwendete Quellen: express.co.uk