Krönungs-Eklat um König Charles III. – Palast versäumt Archies Geburtstagsgrüße

Von: Annemarie Göbbel

Krönung hin oder her, es gehört zum guten Ton des Palastes, den royalen Familienmitgliedern offiziell zu gratulieren. Doch Prinz Archie geht leer aus. Ein Fauxpas?

London – Warum der Krönungstermin seitens des Palastes ausgerechnet auf den Geburtstag des kleinen Sohnes von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) gelegt wurde, gab viel Anlass zu wilden Spekulationen. Es wäre ein Leichtes gewesen, einen anderen Termin zu wählen. Ob es nun stimmt, dass man Meghan einen Grund geben wollte, daheim zu bleiben oder nicht, sei dahingestellt. Dass der Geburtstag des kleinen Archie aber gänzlich unerwähnt bleibt, ist eine andere Sache. Denn normalerweise übermitteln die Royals über die Medien an die Mitglieder der Königsfamilie offizielle Glückwünsche. Doch bei Archies 4. Geburtstag herrscht Schweigen.

Seitens des Palastes blieb ein offizieller Geburtstagsgruß für Archie bisher aus

Auf den offiziellen Accounts der royalen Familie bei Instagram, Twitter und Co. gibt es derzeit viel zur Krönung Charles III. und Camillas zu sehen, aber keine Gratulation für Prinz Archie. Dass sein Jubeltag aus Versehen vergessen wurde, wäre ein Skandal, der dem Palast noch nie unterlaufen ist, seit sich das Prozedere zum guten Ton etabliert hat. Genauso unwahrscheinlich erscheint es, dass die Palastmitarbeiter angewiesen wurden, die Gratulation unter den Tisch fallen zu lassen.

Immerhin hat König Charles in rührenden Worten einen Toast auf seinen fernen Enkel Archie bei seinem Krönungsdinner hervorgebracht. Umso rätselhafter nun das Versäumnis. Doch bei genauem Betrachten wurde auch an den früheren Geburtstagen des erstgeborenen Sussex-Kindes die Kluft zu Harrys Familie deutlich. Als der kleine Miniroyal drei Jahre alt wurde, gratulierte der Buckingham-Palast via Twitter mit einem Foto, das kurz nach Archies Geburt entstanden war. Der britischen Dailymail zufolge befanden sich die Beamten des Königshauses in einer Misere, weil sie kein aktuelles Bild von Archie hatten.

Fehlanzeige: Offizielle Bilder der Kinder Prinz Harrys und Meghan Markles gibt es nicht

Da nun der Herzog und die Herzogin von Sussex beschlossen haben, den Royals den Rücken zu kehren, sind sie nunmehr als Privatpersonen in den Vereinigten Staaten unterwegs. Ihre Entscheidung, ihre Kinder nicht zu zeigen, um ihnen ein problemloses Aufwachsen zu ermöglichen, muss auch vom Palast respektiert werden. Oder einfach gesagt: Wo kein Bild, da kein Gruß.

Während Bilder der Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate um die Welt gehen, gibt es von Archie kaum Bilder zu sehen (Fotomontage). © Starface/Imago & Andrew Milligan/Imago

Während die drei goldigen Sprosse von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) nun die ganze Welt entzücken, bleibt das Gesichtchen der Sussex-Kinder Archie und Lilibet (1) ein Geheimnis. Die traurige Wahrheit ist, dass König Charles seinen Enkel seit seiner Geburt kaum zweimal gesehen hat. Zwar wurde der kleine Prinz noch in London geboren, doch die Abreise der Familie aus Großbritannien und die zunehmend verhärteten Fronten seit dem Umzug nach Kalifornien verhinderten bisher ein offizielles Zusammentreffen.

Um den Geburtstag seines Sohnes nicht zu verpassen, hastete Prinz Harry nach der Krönung aus der Westminster Abbey in London zum Flughafen, um den Geburtstag seines Sohnes nicht zu verpassen.