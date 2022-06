Kronprinzessin Amalia enthüllt Zukunftspläne: Studium in Amsterdam

Von: Larissa Glunz

Teilen

Kronprinzessin Amalia der Niederlande wird im September ihr Studium an der Universität Amsterdam beginnen. © Sem van der Wal/Imago

Kronprinzessin Amalia wird flügge. Für ihr Studium zieht die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima nach Amsterdam.

Amsterdam – Kronprinzessin Amalia (18) stellt sich einer neuen Herausforderung. Nach monatelangem Rätselraten und Diskussionen hat der Palast endlich bekannt gegeben, für welche Universität sich die künftige Königin der Niederlande entschieden hat. Ihr Studiengang vereint gleich vier Disziplinen.

Während ihres einjährigen Gap Year konnte Kronprinzessin Amalia bei Pratika & Co. schon die Berufswelt kennenlernen, in wenigen Monaten wird sie nun in den Studentenalltag eintauchen. Im Vorfeld wurde bereits darüber spekuliert, ob die 18-Jährige in die Fußstapfen ihres Vaters König Willem-Alexander (55) und ihrer Großmutter Prinzessin Beatrix (84) treten und die Universität Leiden besuchen wird, die junge Royal geht allerdings ihren eigenen Weg.

24royal.de gibt hier einen Einblick in Kronprinzessin Amalias Studiengang in Amsterdam.

Wie das Königshaus unter anderem auf Instagram verkündete, wird Amalia im September nach Amsterdam ziehen. An der dortigen Universität (Universiteit van Amsterdam, kurz UvA) wird sie den Bachelorstudiengang „Politics, Psychology, Law and Economics“ (kurz PPLE, dt.: Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft) absolvieren.