Kronprinzessin Amalia heimlich verlobt? Jetzt spricht die Regierung

Von: Eva-Maria Moosmüller

Das Privatleben von Kronprinzessin Amalia weckt mehr und mehr das Interesse der Öffentlichkeit. Unlängst wurde sogar über eine heimliche Verlobung spekuliert.

Den Haag – Seit sie im vergangenen Dezember volljährig geworden ist, rückt Kronprinzessin Amalia immer deutlicher in den Mittelpunkt am niederländischen Königshof. Die Tochter von Willem-Alexander (54) und Máxima (50) wird stärker auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorbereitet, ihre Privatangelegenheiten behält sie bisher dennoch so gut es geht unter Verschluss. Reges Interesse am Alltag und vor allem am Beziehungsleben der Thronfolgerin besteht natürlich trotzdem.

Im vergangenen Winter wurde Amalia laut der niederländischen Presse erstmals mit einem jungen Mann in der Öffentlichkeit gesichtet. In New York City sollen die beiden vertraut und verliebt gewirkt haben, hatten damals Augenzeugen berichtet. Nur wenig später machten Meldungen die Runde, die Kronprinzessin sei bereits seit Monaten in festen Händen und habe ihr Herz an einen deutschen Millionärssohn verschenkt. Der Palast hüllte sich zu allen Spekulationen dieser Art jedoch stets in eisernes Schweigen. Amalias Aussage in ihrer Biografie, sie stehe auf deutsche Jungs, ließ die Gerüchte allerdings noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Kronprinzessin Amalias Privatleben weckt reges Interesse bei den Niederländern (Symbolbild). © PPE/Imago

Anfang des Jahres sollen Amalia und ihr Freund dann gemeinsam zum Skiurlaub aufgebrochen sein. Genau zu dieser Zeit kursierten Berichte, die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima hätte sich verlobt! Auch wenn der Wahrheitsgehalt dieser Schlagzeile sofort angezweifelt wurde, äußerte sich nun sogar die niederländische Regierung zu den Behauptungen.

Kronprinzessin Amalia heimlich verlobt? Wohl eher keine baldige Hochzeit

Auf Anfrage von „Shownieuws“ gab der Informationsdienst der Regierung ein kurzes, aber deutliches Statement zu den Verlobungsgerüchten um Kronprinzessin Amalia ab. „Wenn es wirklich eine Verlobung gibt, werden wir sie verkünden. Gerüchte kommentieren wir nicht weiter“, hieß es in der Mitteilung laut dem Portal „Beaumonde“.

Was Willem-Alexander und Máxima wohl dazu sagen würden, wenn sich Amalia mit gerade mal 18 Jahren verlobt? (Symbolbild) © PPE/Imago

Es ist also davon auszugehen, dass in der niederländischen Königsfamilie in den nächsten Monaten eher keine Hochzeitsglocken läuten. Ehe sich die Thronfolgerin zu solch einem bedeutenden Schritt entscheiden wird, stehen zunächst ohnehin noch einige andere Meilensteine auf ihrer Agenda. Die 18-Jährige will in naher Zukunft beispielsweise ein Studium aufnehmen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.