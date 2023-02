„Künftige Königin“: Clip von jungem Charles III. bei TikTok geht nach Harrys Netflix-Serie viral

Ideale Königsbraut

Von Annemarie Göbbel schließen

Ein Clip aus dem Jahr 1969 zeigt König Charles III. in seinem ersten ausführlichen Fernsehinterview. Die Antwort auf die Frage nach seiner künftigen Ehefrau zeigt die Tragweite, die Prinz Harry im Rückblick in seiner Netflix-Doku aufgreift. Der Schnipsel ging bei TikTok durch die Decke.

London – Irgendwann war König Charles III. (74) ein junger Mann und erhielt bei der feierlichen Zeremonie seiner Investitur am 1. Juli 1969 in Caenarfon Castle in Gwynedd offiziell den Titel Prinz of Wales übertragen. Er trug den Titel über 63 Jahre. Sein erstes ausführliches Interview für das Fernsehen fand nur wenige Tage vor seiner Amtseinführung statt. Charles war 21 Jahre alt und äußerte sich im Gespräch zu den Schwierigkeiten, die ihm die Wahl einer zukünftigen königlichen Braut bereitet, da er eines Tages den Thron erben wird.

Harrys Ansichten zeigen erstaunliche Parallelen zur Antwort seines Vaters Charles mit 21 Jahren

Ein Auszug des Clips mit dem blutjungen Prinzen geht derzeit bei TikTok viral. Warum Nutzer @icon_vintage den Ausschnitt aus dem Interview des Königs von 1969 mit BBC-Independent Television ausgegraben hat, hat natürlich einen Grund. Charles III. Antwort über geeignete Bräute und die Tragweite dieser frühen Ansicht, die im Rückblick zu Harrys Konflikten mit den Royals geführt haben, finden sich laut newsweek.com in Prinz Harrys Netflix-Doku-Serie „Harry & Meghan“ wieder.

„Haben Sie irgendwelche Gedanken über die Dame, die der Prinz von Wales heiraten sollte?“, wurde Charles gefragt. „Sollte sie eine königliche oder eine adelige Dame sein?“ Charles antwortete: „Nun, ich denke, es ist sehr schwierig, denn man muss bedenken, dass man, wenn man in meiner Position heiratet, jemanden heiratet, der vielleicht eines Tages Königin wird, und man muss jemanden sehr sorgfältig auswählen, der diese besondere Rolle erfüllen kann“.

Parallele zu Prinz Harrys Netflix-Doku „Harry & Meghan“ Prinz Harry und Meghan Markle (41) teilen ihre privaten Eindrücke über ihre Liebesgeschichte, wozu auch ihre frühe Verlobung gehört. Dies führte zum Entschluss, sich aus dem Leben der Royals herauszuhalten, wozu sich Familien und Freunde äußern. In dem Auszug aus „Harry & Meghan“ beschreibt Harry seine Eindrücke: „Ich glaube für viele Menschen in der Familie, vor allem natürlich für die Männer, kann es eine Versuchung oder einen Drang geben, jemanden zu heiraten, der in die Form passt, im Gegensatz zu jemandem, für den man vielleicht bestimmt ist“, sagte er. Er fügt hinzu: „Es ist ein Unterschied, ob man Entscheidungen mit dem Kopf oder mit dem Herzen trifft“.

TikTok-Schnipsel wurde innerhalb von 72 Stunden über 800.000 Mal angesehen

+ König Charles mit Ehefrau Camilla und bei seiner Verlobung mit Prinzessin Diana im Jahr 1981 (Fotomontage). © United Archives/Imago & Sebastian Willnow/dpa

Charles fügt hinzu: „Denn Leute wie Sie [Journalisten] erwarten vielleicht eine ganze Menge von so jemandem, und es muss schon jemand ganz Besonderes sein. Der einzige Vorteil, wenn man zum Beispiel eine Prinzessin oder jemanden aus einer königlichen Familie heiratet, ist, dass man weiß, was passiert . . . Das einzige Problem ist, dass ich manchmal denke, dass ich gerne eine Britin heiraten würde [...]“.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern

Charles heiratete 1981 Lady Diana Spencer aus der britischen Aristokratendynastie Spencer. Das Paar bekam zwei Kinder, Prinz William (geb. 1982) und Prinz Harry (geb. 1984), bevor es sich 1992 trennte und 1996 scheiden ließ. Das bei TikTok wiederbelebte Video von Charles‘ Interview wurde innerhalb von 72 Stunden über 800.000 Mal angesehen. Der Nutzer kombinierte den Clip mit dem berühmten Auszug aus Prinzessin Dianas BBC-Panorama-Interview von 1995, in dem sie sagte: „Wir waren zu dritt in dieser Ehe“, womit sie sich auf die Beziehung des Prinzen mit Camilla Parker Bowles (75) bezieht, die im Mai zur Königin gekrönt werden wird. Verwendete Quellen: newsweek.com, .independent.co.uk

Rubriklistenbild: © United Archives/Imago & Sebastian Willnow/dpa