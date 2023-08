Verliebtes Schlagerpaar: Zärtliche Küsse und Liebeleien bei Stefan Mross und Eva Luginger

Von: Melanie Habeck

Bisher hielt sich Stefan Mross mit öffentlichen Liebesbekundungen an seine Freundin Eva Luginger zurück. Doch nun turtelten die beiden Schlagerstars bei einer Veranstaltung in Rust.

Rust – Nach sechs gemeinsamen Jahren gaben Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) Ende 2022 das Ende ihrer Beziehung bekannt. Kurze Zeit später fand der „Immer wieder sonntags“-Moderator in Schlagersängerin Eva Luginger (35) eine neue Partnerin. Ihre Liebe zelebrierten die beiden bisher eher im Privaten, doch nun wollen sie ihr Glück offenbar nicht mehr verstecken.

Abseits der Kameras: Stefan Mross turtelt bei Event in Rust mit Eva Luginger

Eigentlich hat Stefan Mross gerade alle Hände voll zu tun, denn am kommenden Sonntag läuft die letzte Ausgabe der diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Staffel. Doch am Mittwoch (23. August) ließ es sich der Schlagerstar nicht nehmen, am 50-jährigen Firmenjubiläum der Kimmig Entertainment GmbH teilzunehmen. Dabei erschien der 47-Jährige nicht allein bei dem Event im Europapark Erlebnis Resort in Rust, sondern hatte seine Freundin Eva Luginger an seiner Seite.

Interviews gab Stefan Mross zwar lieber alleine, am Rande der Veranstaltung tauschte der Musiker laut Bunte aber immer wieder Zärtlichkeiten mit Eva Luginger aus. Ob innige Blicke, Händchen halten oder ein sanfter Kuss auf die Stirn: Das Paar wirkte überglücklich. Auch optisch trat das Duo als Einheit auf, denn beide entschieden sich für traditionelle Outfits. So schritt der Trompeter in Lederhose und Gilet über den roten Teppich, während die Sängerin im lilafarbenen Dirndl verzauberte.

Wie wurde Eva Luginger berühmt? Eva Luginger hat sich mit ihren fröhlichen Schlagerhits in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Schon als Kind konnte sich die Sängerin für Musik begeistern und stand mit 14 Jahren das erste Mal auf der Bühne. Immer wieder nahm sie auch an Talentwettbewerben teil: Als sie sich bei einem Schlager-Contest des Hessischen Rundfunks den zweiten Platz sicherte, wurde sie von dem Produzenten Uwe Busse entdeckt.

Die Beziehung von Stefan Mross und Eva Luginger wurde heiß diskutiert

Das Liebesouting von Stefan Mross und Eva Luginger sorgte im März für zahlreiche Schlagzeilen, denn die 35-Jährige ist keine Unbekannte. Die Schlagersängerin war viele Jahre eng mit Stefans Ex Anna-Carina Woitschack befreundet, 2021 begleitete sie die ehemalige DSDS-Kandidatin sogar auf Tour. Im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ verriet Anna-Carina kürzlich, dass die Beziehung von Stefan und Eva durchaus „ein kleiner Stich ins Herz“ für sie war.

Die Blondine ist allerdings selbst wieder glücklich vergeben: Mit dem österreichischen Key-Account-Manager Daniel hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung mit ihm möchte Anna-Carina Woitschack jedoch weniger öffentlich führen als ihre Ehe mit Stefan Mross. Verwendete Quellen: Bunte, Sat.1/Frühstücksfernsehen