„Beinhart“: ZDF-Praktikanten packen aus, wie es beim Bergdoktor hinter der Kulissen zugeht

Von: Lisa Klugmayer

Was im TV nach Bergidylle aussieht, ist eigentlich harte Arbeit. Von Kaffee holen bis Set aufbauen über Traktoren von A nach B fahren: Ronja Forcher hat mal nachgefragt, was man als Praktikant bei „Der Bergdoktor“ so macht.

Ellmau, Tirol – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch damit die TV-Zuschauer die Auf und Abs von Martin Grubers Privatleben überhaupt mitverfolgen können, arbeitet eine große Produktionscrew hinter der Kamera. Die Praktikanten von „Der Bergdoktor“ verraten nun, wie es am Set wirklich zu geht.

Um den Fans das bestmögliche „Bergdoktor“-Erlebnis zu geben, braucht es nicht nur die Schauspieler vor der Kamera – auch dahinter wird tatkräftig mitangepackt. Damit Martins Liebeschaos oder der Familienzoff der Grubers über die TV-Bildschirme flimmern können, arbeiten unzählige Menschen an der Produktion – unter anderem auch viele Praktikanten. Lilly-Darstellerin Ronja Forcher hat sich vier davon gespannt und sie mal gefragt, wie es ist bei „Der Bergdoktor“ zu arbeiten.

„Es ist ja beinhart das Business, könnt ihr das bestätigen?“, scherzt Ronja Forcher am Anfang des Interviews. Alle vier nicken lachend. Doch wie sich in den nächsten Minuten herausstellt, ist es das für die Praktikanten bei „Der Bergdoktor“ wirklich. Lilly beispielsweise ist Praktikantin bei der Requisite. „Ich bin sehr viel am Laufen“, erzählt die 19-Jährige. „Aber sonst sind die Aufgaben sehr vielfältig. Sowohl Kennzeichen wechseln bis über hinter dem Schrank sitzen und einen Knopf drücken oder Aufzugtüren. Ich bin Traktor gefahren“.

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Kaffee holen, Ab- und Aufbau, frühe Call-Zeiten: So sieht der Alltag als „Der Bergdoktor“-Praktikant aus

Valentin ist in der Regie. „Mein Aufgabenbereich sind die Komparsen, also die Menschen im Hintergrund des Bildes. Wenn keine Komparsen da sind, dann schaue ich zu und versuche Vorschläge zu geben, wie ich es machen würde. Sonst inszeniere ich Komparsen, mittlerweile ganz alleine. Und heute durfte ich selber Komparse sein“, verrät er.

Malaika und Lissy sind Praktikanten bei der Setaufnahmeleitung und haben den wohl anstrengendsten Job. „Wir sind immer von Anfang an da. Wir fangen an, das Frühstück aufzubauen oder Zelte, wenn nötig“, so Lissy. „Das erste freundliche ‚guten Morgen‘ kommt immer von euch. Egal wie früh es ist“, weiß Ronja Forcher zu schätzen.

Außerdem sind Malaika und Lissy für alles zuständig, was sonst so anfällt. „Wenn irgendwo eine Schmutzmatte gebraucht wird oder ein Schauspieler mal ein Getränk möchte oder einen Kaffee (…)“, erzählt die 19-Jährige. Zudem schauen sie, dass niemand durchs Bild läuft und bauen nach Drehschluss wieder alles ab und schauen, dass alle gut nach Hause kommen.

„Wir machen so die Arbeit, damit alle ihre Arbeit machen können“, fasst Malaika ihr Praktikum bei „Der Bergdoktor“ zusammen. „Was war so der früheste Zeitpunkt, wo euer Wecker geklingelt hat?“, will Ronja Forcher noch wissen. „Viertel vor vier“, antwortet Lissy. Dass die Praktikanten teilweise so früh anfangen, macht Ronja Forcher dann doch sprachlos. „Mein herzliches Beileid“, so die Schauspielerin. Aber im Großen und Ganzen hat ihnen das Praktikum doch Spaß gemacht, so das Urteil der vier.

Die 16. Staffel ist vorbei, neue Folgen stehen aber schon in den Startlöchern. Nach der letzten Folge vom Bergdoktor am 23. Februar lässt das ZDF viele Fragen um Hauptdarsteller Martin Gruber (Hans Sigl) offen. Spannend also, wann Staffel 17 von „Der Bergdoktor“ startet. Verwendete Quellen: Facebook/Der Bergdoktor und ndF neue deutsche Filmgesellschaft