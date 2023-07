Kurz vor Liveshow: Schlagerstar zeigt, wie es hinter den „Giovanni Zarrella Show“-Kulissen zugeht

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht am Samstag (22. Juli) in der Dortmunder Westfalenhalle in die nächste Runde, doch schon jetzt gewährt der Schlagerstar einen Blick hinter die Kulissen.

Dortmund – Als „Die Giovanni Zarrella Show“ am 11. September 2021 debütierte, wurde schnell klar, dass man im ZDF einen adäquaten Ersatz für „Willkommen bei Carmen Nebel“ (lief von 2004 bis 2021) gefunden hatte. Am Samstag (22. Juli) präsentiert der 45-jährige Deutsch-Italiener in der Dortmunder Westfalenhalle live die mittlerweile achte Ausgabe seiner Schlagershow. Damit diese abermals von Erfolg gekrönt ist, wird vor Ort bereits fleißig geprobt und getüftelt.

Kurz vor „Giovanni Zarrella Show“: Schlagerstar zeigt Backstage-Details

Die Vorbereitungen in Dortmund laufen wenige Tage vor der Liveshow auf Hochtouren. Davon konnten sich auch die Instagram-Follower von Giovanni Zarrella wortwörtlich ein Bild machen: Der Schlagersänger postete in dem sozialen Netzwerk ein Video, in welchem er seine Fans mit hinter die Kulissen nimmt. Einblicke wie diese lieferte der ehemalige Bro‘Sis-Star schon zu den vorangegangenen Ausgaben, wie etwa im Februar dieses Jahres.

Derart detailliert sah man zuvor allerdings noch nie, was sich rund um „Die Giovanni Zarrella Show“ abspielt. Der Schlagerstar dokumentiert nicht nur seine Ankunft in der Westfalenhalle, sondern zeigt zudem ausführlich, was hinter der Bühne vonstattengeht: Zuerst besucht er den Akkreditierungsbereich, zieht dann weiter in seine Garderobe, die mit Bildern aus seinen bisherigen Shows geschmückt ist. Auch die Sanitäranlagen, das Catering (mit Eismaschine und Pizzaofen!), die Künstler-Lounge und die Probenräume besucht der 45-Jährige während seines Backstage-Mitschnitts.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Sonia Liebing, Michael Holm, Ramon Roselly, Simply Red, Michael Bolton, Ricchi e Poveri

Für „Giovanni Zarrella Show“: Etliche Mitarbeiter bereiten ZDF-Schlagershow vor

Das Video beweist eindrucksvoll: Hinter der „Giovanni Zarrella Show“ steckt jede Menge Arbeit. Neben unzähligen Mitarbeitern, die sich um Aufbau, Verpflegung, Sicherheit oder Organisation kümmern, dürften ab Donnerstag (20. Juli) auch die ersten Schlagerstars für die anstehende Generalprobe eintreffen. Als Gäste mit dabei sind unter anderem Kerstin Ott (41), Nino de Angelo (59), Anna-Carina Woitschack (30) oder Ben Zucker (39).

Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella, zdf.de