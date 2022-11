„Hochzeit auf den ersten Blick“-Expertin bekommt Antrag mitten in der Show

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird sofort geheiratet. Die Traumpaare werden dabei von Experten zusammengestellt. In der neuesten Folge wartet auch auf Matchmakerin Sandra das große Glück.

München – Die meisten Datingshows begleiten ihre Teilnehmer bei allen Etappen ihrer Liebesgeschichte – vom vorsichtigen, ersten Hallo bis zum ersten Date. „Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1) bricht mit dieser Tradition und überspringt das anfängliche Herantasten gänzlich. Stattdessen treffen die Verliebten in spe am wichtigsten Tag ihres Lebens aufeinander: Und sehen sich am Traualtar das erste Mal.

Romantische Wendung: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Expertin bekommt Antrag

Bei einem so außergewöhnlichen, aber auch risikoreichen Konzept, ist natürlich jede Menge Expertise gefragt – schließlich muss die Chemie stimmen, wenn sich zwei Unbekannte ohne Zögern ins Eheleben stürzen. Um dem Glück ihrer Traumpaare auf die Sprünge zu helfen, sind mit Markus Ernst (48), Dr. Sandra Köhldorfer (41) und Beate Quinn drei waschechte Kuppel-Experten am Start. Auf die gebürtige Österreicherin Sandra wartet in der neuesten Folge aber nicht nur die Arbeit – sondern ihre ganz eigene Lovestory.

Neben den Kandidaten, bei denen es in großen Schritten Richtung Finale geht, steht auch ein weiterer, besonderer Romantiker im Mittelpunkt. Denn Sandra Köhldorfers Freund Ryan (41) will ihr einen Heiratsantrag machen. In der Münchner Innenstadt probiert er schicke Anzüge an und macht sich auf die Suche nach dem perfekten Verlobungsring für seine Angebetete. „Ihr ist es wichtig, dass sie genauso eine Beziehung hat wie die, die sie versucht, anderen zu ermöglichen“, verrät er, „Sie will das auch und ich bin sehr glücklich, ihr das endlich geben zu können.“

Das einzigartige Konzept von „Hochzeit auf den ersten Blick“ Die Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ hält genau das, was sie verspricht. Singles auf der Suche nach der Liebesgeschichte ihres Lebens treffen aufeinander – aber nicht bei Dates und vorsichtigem Kennenlernen, sondern direkt am Traualtar. Zwar wurden die Pärchen von Experten sorgfältig kuratiert, ob die Romanze am Ende dann doch hält, weiß niemand. Aber ganz egal, ob Schmusen oder Scherbenhaufen – unterhaltsam ist es allemal. Wie viele andere Reality-Formate stammt die Kuppelsendung aus Dänemark, wo sie unter dem Namen „Gift Ved Første Blik“ läuft. In den USA ist „Married at First Sight“ bereits in den Startlöchern für die 16. Staffel und der beste Beweis dafür, dass das ungewöhnliche Konzept bei den Zuschauern auf große Resonanz stößt.

Auf Wolke 7: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kupplerin Sandra schon bald verlobt?

Auch wenn Sandra Köhldorfer und Ryan ihr großes Liebesglück gefunden haben, war am Anfang nicht alles so märchenhaft und einfach, wie es die Romantik-Expertin den Pärchen in der Show machen möchte. „Es war keine Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich der gebürtige US-Amerikaner. Mit einem Schmunzeln blickt er auf das erste Kennenlernen in Graz vor vier Jahren zurück: „Sie brachte ‚schwer zu kriegen‘ auf ein neues Level.“ Heute sind die beiden aber längst ein eingespieltes Team, strahlen auf gemeinsamen Fotos und dürfen wohl bald schon ihrem großen Tag entgegenfiebern.

Ob Sandra die Frage aller Fragen mit „Ja“ beantworten wird? Das wird sich wohl im großen Finale des Dating-Formats zeigen. In der großen Abschlussfolge dürfte neben ganz großer Romantik aber auch ganz großes Drama geboten werden. Denn der Ehemann von „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Nadine flüchtete vor seiner Braut. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“, Sat.1, Folge vom 14. November 2022