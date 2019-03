Kylie Jenner präsentiert sich einmal mehr sexy im Latex-Outfit auf Instagram. Jetzt soll auch der Segen im Hause Kardashian/Jenner wieder gerade hängen.

Los Angeles - Fans hatten schon spekuliert, sie sei schwanger. Jetzt zeigt sich Kylie Jenner auf Instagram in rotem, engem Latex. Die Dessous-Aufnahmen wurden für das Cover des Magazins Interview gemacht. Die 21-Jährige präsentiert sich dort zugleich lasziv und dominant.

Ihr fordernder Blick verstärkt den Sex-Appeal der Bilder, die sie auf Instagram zeigt. Jenner sieht direkt in Richtung des Betrachters, sie trägt dabei einen Body aus rotem Latex. Sie steht seitlich, sodass zu erahnen ist, dass der Body an ihrem Hinterteil in einem String zusammenläuft. Keck drückt sie in dem Bild ihren rechten Zeigefinger auf ihren Oberschenkel. Sollte Jenner wirklich schwanger sein, ist zumindest noch nichts davon zu sehen.

„Wow you are so beautiful“ („Wow, Du bist so schön“), schreibt ein Fan zu dem Bild. „Such a queen“ („Solch eine Königin“), schreibt ein anderer. So einladend sind die sexy Dessous-Bilder von Jenner, dass einer ihrer Fans sogar um einen Online-Chat mit ihr bittet: „You are beautiful please can we talk online“ („Du bist schön, können wir uns bitte online unterhalten“). Ein weiterer User äußert sich weniger charmant: „Du bist schön, aber siehst aus wie ein Fruchtröllchen.“

Kylie Jenner in Coursage mit Lederbändern

Einladend ist auch ein zweites Bild, das sie aus ihrem Shooting für Interview.de ausgewählt und auf Instagram gepostet hat. Dabei blickt sie mit halb geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Mund in die Kamera. Sie hat nicht mehr an als einen Slip und eine Coursage, die mit vielen schwarzen Bändern zusammengehalten wird. Die Bänder scheinen aus Leder zu sein.

Kylie Jenner hat sich mit Travis Scott vertragen

Schwanger oder nicht, sexy ist Kylie Jenner auf diesen Bildern allemal. Laut Berichten der Gala soll sie sich nach den Fremdgeh-Gerüchten Ende Februar über ihren Partner Travis Scott auch wieder mit ihm vertragen haben. Es könnte in naher Zukunft also auch mit dem Nachwuchs klappen, selbst wenn die Fan-Spekulationen derzeit nicht stimmen sollten. Dann könnten die Fans bald neben Töchterchen Stormi, die am 6. März zu ihrem ersten Geburtstag einen Lamborghini bekam, einem weiteren kleinen „Star“ auf Jenners Instagram-Profil verfolgen.