Lachanfall bei König Charles in Berlin: Fan überrumpelt ihn mit Papp-Krone

Bei Deutschlandbesuch

Von Susanne Kröber schließen

Auf diese spontane Krönung verzichtet König Charles. Die Lacher hatte ein Royal-Fan am Brandenburger Tor mit seinem Geschenk allerdings auf seiner Seite.

Berlin – Ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland starteten König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (74) am 29. März in Berlin. Am Brandenburger Tor warteten Fans des britischen Monarchen geduldig seit den frühen Morgenstunden auf Charles, in der Hoffnung, dem König die Hand zu schütteln oder ihm ein kleines Präsent zu übergeben. Und ihr Warten wurde belohnt, in Begleitung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (61) erschienen Charles und Camilla am Nachmittag zum Bad in der Menge.

Staatsbesuch in Deutschland: König Charles reagiert amüsiert auf geschenkte Burger-King-Krone

Der Deutschlandbesuch ist die erste Auslandsreise, die Charles nach dem Tod von Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September 2022 als neuer König antritt, noch vor der Krönung am 6. Mai. In Berlin wäre es am ersten Tag der Reise nun fast zu einer spontanen Vorab-Krönung gekommen, denn ein junger Mann hatte eine Krone für König Charles III. im Gepäck – allerdings eine aus Pappe.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens

Mit den Worten „Die ist für Sie, wenn sie wollen“ versuchte der Mann, König Charles am Brandenburger Tor eine Krone von Burger King zu überreichen. Charles nahm die Aktion mit Humor und erwiderte lachend: „Danke, kein Bedarf!“ Auch wenn der Royal-Fan sein Geschenk also nicht an den Mann bringen konnte, sorgte er mit seiner Papp-Krone am ersten Tag des Staatsbesuchs zumindest für gute Laune beim Monarchen.

König Charles III. in Deutschland: So sehen Sie den Staatsbesuch am 30. März im TV Um 10:30 Uhr zeigt das ZDF ein ZDF spezial zur Rede von König Charles im Bundestag. RTL hat um 11:00 Uhr „Punkt 12 Spezial – König Charles in Deutschland“ im Programm. Bei Phoenix ist ab 12 Uhr die Rede des Königs im Bundestag und um 17:30 Uhr eine Zusammenfassung des Besuchs in Berlin zu sehen.

Eine Krone von Burger King bekam vor König Charles auch schon Camilla von Fan überreicht

Die Idee mit der Burger-King-Krone ist übrigens nicht ganz so neu. Auch Camilla durfte sich bereits über eine Kopfbedeckung des Fastfood-Riesen freuen. Bei einem Besuch in der Stadt Colchester Anfang März überreichte eine Teenagerin Camilla eine grüne Papp-Krone. „Das ist ein Last-Minute-Geschenk“, so der Fan laut New York Post. „Oh, das ist sehr nett, Burger King“, entgegnete eine leicht perplexe Camilla, die die Krone aber annahm und lachend damit weiterging.

+ „Danke, kein Bedarf!“ Eine Papp-Krone kam König Charles bei seinem Besuch am Brandenburger Tor nicht aufs royale Haupt. (Fotomontage) © Twitter/picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

So leicht bringt Charles und Camilla demnach nichts aus dem Konzept, schließlich sind beide an ein Leben im Blitzlichtgewitter gewöhnt. Ihr Besuch in Deutschland führt das königliche Paar nach Berlin und Brandenburg, bevor es dann am letzten Tag weiter nach Hamburg geht. Und auch dort werden die Anhänger der Royals Gelegenheit haben, Charles und Camilla ganz nah zu kommen, schließlich hat sich der König zum Ziel gesetzt, „so viele Menschen aus der Zivilgesellschaft wie möglich zu treffen“, wie Jill Gallard (54), britische Botschafterin in Deutschland, im Bild-Interview betont. Auch deshalb hatte es Charles so eilig, seinen ersten Staatsbesuch noch vor der Krönung zu absolvieren. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, nypost.com, bild.de

Rubriklistenbild: © Twitter/picture alliance/dpa/Kay Nietfeld