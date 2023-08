10 Kilo in 6 Monaten: TV-Koch Johann Lafer verrät Speck-Weg-Plan

Von: Diane Kofer

Köstliche Gerichte sind TV-Koch Johann Lafers Leidenschaft. Das führte zum Problem: Er musste jetzt ordentlich abnehmen.

Guldental – Gutem Essen hat Johann Lafer (65) seine Karriere zu verdanken – denn immerhin ist der Koch durch Auftritte in zahlreichen Küchen-Shows berühmt geworden. So gehört er zum Moderationsteam von „Die Küchenschlacht“ und stand lange Zeit für „Lafer! Lichter! Lecker!“ vor der Kamera. Doch jetzt war erst mal Schluss mit deftigen Speisen und süßen Leckereien. Der Österreicher hat sich auf strenge Diät gesetzt und hat in nur sechs Monaten ganze zehn Kilo abgespeckt.

Rotwein adé? So hat Johann Lafer abgenommen

Rotwein und eine herzhafte Wurstplatte – so hat sich der 65-Jährige vor einem halben Jahr noch ernährt. Mittlerweile hat er seinen Kühlschrank neu sortiert. Während es beim Frühstück auch mal schnell gehen darf, nimmt er sich für ein gesundes Mittagessen besonders viel Zeit. „Das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages für mich. Dafür nehme ich mir Zeit. Fladenbrot mit Gyros aus Pilzen, Gemüse-Ratatouille mit Vollkornnudeln oder Gemüse-Curry. Das sind so tolle Gerichte“, erzählte er gegenüber Bild.

Die Gemüse-Gerichte liegen dem Fernsehstar nicht nur leichter im Magen – sie machen auch länger satt. Zudem hat Johann Lafer noch einen weiteren Diättipp: „Auf Industrie-Zucker verzichte ich, ersetze ihn mit Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup.“ Auch wenn er seinen Ernährungsplan komplett umgestellt hat, ganz verzichten möchte der ehemalige Michelin-Stern-Träger auf eine Sache nicht. „Wein trinke ich noch, aber weniger“, plauderte er aus. Nach gut sechs Monaten Diät und zehn Kilo weniger wiegt er aktuell um die 100 Kilo.

Johann Lafer: Gastronom, TV-Koch, Buchautor und Podcaster Seit Ende 2020 produziert Johann Lafer einen eigenen Podcast – in jeder Folge gibt es dabei nicht nur leckere Rezepte: Der Österreicher begrüßt auch immer wieder einen Promigast. Neben Günther Jauch, Adel Tawil oder Barbara Schöneberger war auch schon Kochkollege Tim Mälzer zu Gast. Reiner Calmund, der am 20. Juli 2023 dabei war, hat wie sein Gastgeber in den vergangenen Jahren einige Kilo abgenommen. Quelle: Lafer & Friends – Der Genusspodcast

Strikter Plan für die Gesundheit: TV-Koch Johann Lafer nimmt sich Zeit für Fitness

Nach einer Knie-OP, Arthrose-Problemen und mit Blick auf die Zukunft, hat der Sachbuchautor zusätzlich Sport auf Wochenplan gesetzt. „Etwa 30 bis 40 Kilometer fahre ich in der Woche mit dem Rad. Am liebsten morgens“, betonte er. Fleisch versucht Johann außerdem grundsätzlich zu vermeiden – und da ist er längst nicht der Einzige. Auch in der royalen Welt wird auf Vegetarisch gesetzt. So servierte zuletzt sogar Prinz William höchstpersönlich Veggie-Burger, um ein Zeichen für die Umwelt zu setzen.

Johann Lafer hat 10 Kilo abgenommen. Neben der Ernährungsumstellung fährt er viel Fahrrad.

Während Johann Lafer für seinen Kiloverlust sicher viele Komplimente bekommt, musste einer seiner Kochkollegen Kritik für dessen neuen Look einstecken. TV-Koch und „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (61) zeigte sich mit einer neuen Bartfrisur. Die Fans lästerten im Netz über den Vollbart, den Horst Lichter zusätzlich zum gewohnten Schnurrbart trug. Verwendete Quellen: Bild.de