„Er lag auf dem Boden und sabberte“: Betrunkener Prinz Harry sorgte für Panikalarm

Von: Susanne Kröber

Der Party-Prinz lässt grüßen! Anfang 2012 setzte Prinz Harry im Vollsuff versehentlich einen Notruf ab, der die diensthabenden Wachen in Alarmbereitschaft versetzte.

London – Für Touristen gehört die Wachablösung zwischen dem Buckingham-Palast und dem St. James‘s Palast zum Pflichtprogramm. Doch in einem der Wachhäuschen kam es offenbar zu einem Zwischenfall, der rein gar nichts mit der traditionellen Zeremonie zu tun hatte. Prinz Harry (38) soll im Alter von 27 Jahren in einem der Häuschen stockbesoffen einen Panikalarm ausgelöst haben.

Ex-Wachmann über Prinz Harry: „Er stieß uns weg und wurde sehr beleidigend“

In seiner Zeit als Prince of Wales lebte der heutige König Charles III. (74) mit seiner Familie ab 2002 im Clarence House, einem Teil des königlichen St. James‘s Palasts. Im Januar 2012 war Prinz Harry in der Armee und bewohnt auf dem Gelände eine Wohnung. Ein ehemaliger Soldat der Gardedivision berichtet nun im Interview mit The Sun von einem Notruf, der gar keiner war. „Es war gegen Mitternacht. Im Wachraum ging ein Alarm los, aber wir hatten ihn noch nie zuvor gehört“, erinnert sich der Ex-Soldat.

Prinz Harry soll Anfang 2012 in einem der berühmten Wachhäuschen vor dem St. James‘s Palast (rechts) betrunken den Panikalarm ausgelöst haben. (Montage) © IMAGO/Paul Marriott/ZUMA Press

Drei Soldaten und zwei bewaffnete Polizisten hätten sich daraufhin auf den Weg zu einem der Wachhäuschen gemacht, in dem der Alarm ausgelöst wurde. „Statt eines Eindringlings oder Terroristen haben wir Prinz Harry gefunden“, so der Wachmann.

Er lag auf dem Boden und sabberte. Als wir versuchten, ihn aufzurichten, fing er an zu schreien, ‚Lasst mich in Ruhe, ich brauche keine Hilfe.‘ Er stieß uns weg und wurde sehr beleidigend.

Trotzdem hätten die Wachen den „lallenden“ Prinz Harry dann mit vereinten Kräften in sein Apartment getragen.

„Das macht wütend“: Insider enthüllt Prinz Harrys Alkohol-Notruf aus Ärger über seine Biografie

Prinz Harrys Wohnung habe sich in einem schlimmen Zustand befunden, verrät der Ex-Soldat laut The Sun. „Das Doppelbett war ungemacht, auf dem Boden lagen Kleider und Socken, Bierdosen, schmutzige Kaffeetassen und Zigarettenschachteln herum.“ Die Wachen hätten Prinz Harry in sein Bett gelegt und seinen Rausch ausschlafen lassen. Vermerkt sei der Panikalarm damals nicht worden, da ein kommandierender Offizier am nächsten Tag auf der Wache angerufen und darauf bestanden habe, dass der Vorfall geheim bleibe.

Doch warum packt der ehemalige Wachmann elf Jahre nach dem Vorfall über Prinz Harrys Eskapaden aus? „Harry hat die Flammen geschürt, alles zugunsten seines Buches, das macht wütend“, erklärt der Ex-Soldat seine Beweggründe. Nicht nur habe er in seiner Biografie „Reserve“ („Spare“) über die Tötung von 25 Taliban-Kämpfern in Afghanistan gesprochen – „über so etwas spricht man als Soldat nie“ – sondern auch die britische Königsfamilie niedergemacht. „Es tut mir so leid für König Charles und besonders für Prinz William, er braucht so breite Schultern, um mit all dem fertig zu werden.“ Deshalb soll für Prinz Harry und Meghan Markle (41) bei der Krönung von König Charles III. auch ein Balkon-Verbot gelten. Verwendete Quellen: thesun.co.uk