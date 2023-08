Quoten-Kannibalisierung: ARD lässt „Schlagerstrandparty“ gegen „Schlagernacht“ laufen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Mit seiner „Schlagerstrandparty“ darf Florian Silbereisen am Samstagabend auf gute Quoten hoffen – doch TV-Konkurrenz kommt ausgerechnet aus dem eigenen Hause …

Gelsenkirchen/Berlin – An den großen Samstagabendshows mit Florian Silbereisen (42) gibt es für gewöhnlich kein Vorbeikommen: Der Schlagerstar zählt zu den konsequentesten Quoten-Garanten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Doch ausgerechnet die ARD selbst könnte dem 42-Jährigen und seiner „Schlagerstrandparty“ (12. August, ab 20.15 Uhr im Ersten) einen Strich durch die Rechnung machen.

„Schlagernacht 2022“ macht Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ Konkurrenz

Zuletzt musste sich bereits die bis dato größte „Giovanni Zarrella Show“ dem Quoten-Hoch, das Florian Silbereisen regelmäßig verbucht, geschlagen geben, nun bekommt der niederbayerische Volksmusiker Konkurrenz aus dem eigenen Hause.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie schlagerprofis.de zuerst berichtete, setzt die ARD am kommenden Samstagabend (12. August) nämlich auf doppelte Schlager-Power: Während das Erste um 20.15 Uhr die brandneue „Schlagerstrandparty“ zeigt, müssen sich Florian Silbereisen und Co. im Laufe des Abends ihr Publikum möglicherweise mit dem WDR teilen. Dort läuft – obwohl man die „Schlagerstrandparty“ mitproduzierte – ab 21.55 Uhr „Die Schlagernacht 2022 in der Berliner Waldbühne“.

Die Gäste der „Schlagerstandparty“ im Überblick Roland Kaiser, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Nicole, Paul Young, Andy Borg, Matthias Reim, Limahl, Ute Freudenberg, DJ Ötzi, Nik Kershaw, Michelle, Gitte Haenning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Ross Antony, Joachim Witt, Lucas Cordalis, Joelina Drews, voXXclub, Marianne Rosenberg, Thomas Anders und viele mehr …

Gäste-Überschneidungen bei „Schlagerstrandparty“ und „Schlagernacht 2022“

Besonders interessant: Bei der „Schlagernacht 2022“, die als Wiederholung läuft, standen zum Teil eben jene Stars auf der Bühne, die parallel auch bei „Schlagerstrandparty“ auftreten, darunter Matthias Reim (65), Marianne Rosenberg (68), DJ Ötzi (52) oder Howard Carpendale (77). Ob und wie viele Zuschauer der WDR letztendlich Florian Silbereisen abspenstig machen kann, wird dann die Quoten-Auswertung am Sonntag zeigen.

Im Ersten begeistert Florian Silbereisen am Samstagabend (12. August) mit seiner „Schlagerstrandparty“ – und tritt damit ab 21.55 Uhr gegen die „Schlagernacht 2022“ an, bei der auch Teile seiner Gäste (u. a. Howard Carpendale) auf der Bühne standen © Christian Schroedter/BOBO/Imago

Für Schlagerfans, die – aus welchen Gründen auch immer – keine Lust auf die „Schlagerstrandparty“ haben, bietet der WDR somit kurz vor 22.00 Uhr ein musikalisches Alternativprogramm. Für Silbereisen und Zarrella gibt es indes bald namhafte Konkurrenz, denn RTL schickt einen DSDS-Gewinner ins Schlagershow-Rennen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, daserste.de, mdr.de, wdr.de