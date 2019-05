Lena Meyer-Landrut krümmt sich bei TV-Aufzeichnung vor Schmerzen - Auftritt abgebrochen

Große Sorge um Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin musste nun einen Auftritt bei „Inas Nacht“ abbrechen, die 27-Jährige krümmte sich vor Schmerzen.

Hamburg - Schock-Nachrichten von Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin sollte nun bei einer TV-Aufzeichnung zu der Kult-Sendung „Inas Nacht“ gemeinsam mit Schauspielerin Anna Loos und Moderatorin Ina vor der Kamera stehen, doch der Dreh musste abgebrochen werden. Der Grund: Die 27-Jährige hatte starke Schmerzen.

Die Aufzeichnung ereignete sich schon am Sonntag, doch wie erst jetzt bekannt wurde, musste die Sendung ohne die Sängerin weitergeführt werden. Wie die Bild berichtet, habe sich die Sängerin vor Schmerzen gekrümmt, sei kurz danach abgereist.

Lena Meyer-Landrut bricht TV-Aufzeichnung bei „Inas Nacht“ ab: NDR bestätigt Vorfall

Der NDR bestätigt gegenüber dem Blatt: „Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte.“ Obwohl die Sängerin den Dreh abbrechen musste, wurde die TV-Aufzeichnung mit Schauspielerin Anna Loos fortgesetzt. Die Folge soll dann im Juni ausgestrahlt werden. Lena selbst bzw. ihr Management wollten sich zunächst nicht zu dem Vorfall äußern. Auch nordbuzz.de* berichtet über Lena Meyer-Landrut und den TV-Dreh-Abbruch in Hamburg.

Vor einigen Tagen verriet Lena Meyer-Landrut ihren Fans, dass sie krank sei.

Video: Lena achtet bewusster aufs Nicht-Lügen

Zuletzt war Lena Meyer-Landrut bei Jörg Kachelmann zu Gast, der mit einer Frage für eine unangenehme Situation sorgte. Auch bei Markus Lanz saß Lena im TV-Talk.

