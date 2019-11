Lena Meyer-Landrut spricht offen über Beziehungskrise: „Jetzt sind wir wieder zusammen“

Bei ihrem Besuch im ARD-Morgenmagazin am Dienstag überraschte Lena Meyer-Landrut mit offenen Worten über ihre Beziehungskrise. „Wir haben uns mal ganz doll gestritten aber jetzt sind wir wieder zusammen“, verriet die Sängerin.

Berlin - Am Dienstagmorgen war Lena Meyer-Landrut im ARD-Morgenmagazin zu Gast. Auf der Bühne sang sie zusammen mit Nico Santos ihren aktuellen Hit „Better“ live, scherzte mit den Moderatoren und brachte „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa zum Lachen. Im Gespräch mit Susan Link und Sven Lorig sprach die Sängerin aber auch über ernstere Themen, die sie auf ihrem aktuellen Album „Only Love, L“ verarbeitet hat. Sogar über eine Beziehungskrise packte Lena Meyer-Landrut aus.

Auf der Platte fänden sich Lieder über das Leben unter ständiger Beobachtung, den Druck aus der Medienlandschaft und teils harte Kommentare in sozialen Netzwerken, so Lena. Und auch ein sehr persönliches Thema hat die ehemalige ESC-Gewinnerin in einen Song gepackt, wie sie im MoMa verriet. Die Beziehungskrise, von der Lena spricht, handelt allerdings nicht von der Beziehung mit ihrem Ex-Freund Max, die Anfang des Jahres nach rund acht Jahren scheiterte, sondern von einem anderen wichtigen Menschen in Lenas Leben.

Lena über Beziehungskrise: „Haben uns mal ganz doll gestritten aber jetzt sind wir wieder zusammen“

„Ich hab noch nen Song geschrieben über die Beziehung zu meiner besten Freundin Charlotte Roche“, begann die Sängerin. Was nicht alle wissen: Seit vielen Jahren verbindet Lena Meyer-Landrut und die Autorin des Skandal-Buchs „Feuchtgebiete“ eine tiefe Freundschaft. „Wir haben uns mal ganz doll gestritten aber jetzt sind wir wieder zusammen“, offenbarte die gerade für einen Bambi nominierte Sängerin. „Dazu drehen wir jetzt auch das Video. Das ist sehr, sehr emotional für mich“, so Lena weiter.

Was der Grund für den damaligen Streit zwischen ihr und Charlotte Roche (41) war, verriet die Sängerin nicht.

Dass Lena bei der diesjährigen Bambi-Verleihung trotz Nominierung leer ausgegangen ist, scheint nicht am Selbstbewusstsein der Sängerin gekratzt zu haben. Im Gegenteil: Auf einem aktuellen Facebook-Post zeigt sich die Sängerin mit einer provokanten Pose und sagt offen ihre Meinung. Auch Lena Meyer Landruts transparentes Outfit auf dem roten Teppich sorgte für Gesprächsstoff.

Video: Lena provoziert mit demonstrativer Pose

