Sängerin erkrankt! Sorge um Lena Meyer-Landrut - Wird ihr alles zu viel?

Neues Album, Partys, Promoten - gerade ist ganz schön was los bei Lena Meyer-Landrut. Nun wurde der Sängerin scheinbar alles zu viel, sie meldet sich auf Instagram ab.

Update 17.04.2018, 17:18 Uhr:

Auch unter Lenas Badewannen-Post zuvor häufen sich mittlerweile die Nachrichten zu ihrem Gesundheitsstatus. Zu Baden finden die Follower eine tolle Idee, damit es Lena schnell wieder besser geht.

„Achso und wenn du heute Abend Zeit hast, ein Bad (maximal 39 Grad Wassertemperatur) nehmen. Nicht länger als 20 Minuten!!! Ins Badewasser ein paar ätherische Öle hinzugeben. Danach schön warm einpacken und schlafen“, meint eine fürsorgliche Followerin. Die männlichen Fans bemerken eher, auf dem Foto sei „zu viel Schaum!“

Update 17.04.2018, 14:30 Uhr: Die Fans zeigen sich weiterhin besorgt um Lena. Mehr als 600 Kommentare stehen bereits unter ihrem Foto, auf dem sie schreibt, sie sei krank. Die meisten wünschen ihr gute Besserung und haben einige Tipps auf Lager, wie Lena schnell wieder gesund werde. Ein Fan schreibt, sie solle heiße Milch mit Honig trinken, ein anderer rät: „Trink Wasser und ruh‘ dich ein bisschen aus. Und zieh‘ dir vielleicht was gemütliches, kuscheliges an.“

Ein User nimmt ihren Post zu wörtlich: „Lass uns doch bitte das Internet an und schalte es nicht aus! Was soll die Welt einen Tag ohne Internet machen ... bitte schalte auch nicht alles aus, bisschen Strom wäre auch nicht schlecht“, versucht er witzig zu sein.

Ob Lena wirklich krank ist oder ob ihr der Trubel rund um ihr neues Album einfach zu viel wird, bleibt offen.

Sorge um Lena Meyer-Landrut - Wird ihr alles zu viel?

Vor zwei Jahren entschied sich Lena Meyer-Landrut, ein beinahe fertiges Album wegzuschmeißen und nochmal von vorne anzufangen. Schreibblockaden und Selbstzweifel quälten die 27-Jährige. Umso erleichterter zeigte sich die Sängerin, als nun endlich ihr neues Album „Only Love L“ erschien.

Jetzt heißt es allerdings: promoten. Lena ist in diversen Radioshows zu Gast, bei einer davon brach sie live in Tränen aus. In ihrer Instagram-Story schockte sie jetzt ihre Fans: „Ich bin in München angekommen und ich bau ab, Leute“, spricht sie in der ersten Story erschöpft in die Kamera. In der zweiten nur ein Bild von ihr - sichtlich müde und abgekämpft. Sie schreibt dazu: „Abbruch für heute. Gesundheit geht vor.“

Lena Meyer-Landrut ist krank und legt Instagram-Pause ein

Ein Post geht scheinbar noch: „This is not what I look like atm. Mache jetzt mal das internetz und alles andere für‘n Tag aus. Only Love, L“, kündigt Lena ihre Mini-Instagram-Pause an. Die Follower zeigen sich besorgt, es gehen unzählige Gute-Besserung-Wünsche unter ihrem Foto ein. „Ab ins Bett du Herz“, rät ein besorgter Fan.

Vor kurzem brodelte die Gerüchteküche, Lena hätte was Mats Hummels. Der Fußballer likte angeblich mehr Bilder der brünetten Sängerin als von seiner eigenen Ehefrau Cathy.

Video: Lena Meyer-Landrut bricht Promo-Tour ab