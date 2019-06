Lena Meyer-Landrut macht in München verrückte Entdeckung - und fühlt sich verfolgt

Am Montagabend stand Lena in der Münchner Tonhalle auf der Bühne. Zuvor machte sie aber eine skurrile Entdeckung und ließ die Fans auf Instagram daran teilhaben.

München - Lena Meyer-Landrut befindet sich derzeit auf großer Deutschlandtour. In 18 Tagen tritt sie in 14 verschiedenen Städten auf. Am Montagabend spielte Lena ihr Konzert in der Münchner Tonhalle.

Lena Meyer-Landrut fühlt sich von Köln verfolgt

Dabei scheint es der gebürtigen Hannoveranerin eine Stadt aber besonders angetan zu haben, wie sie ihren Fans noch vor dem Konzert via Instagram-Story mitteilte: „Hömmal, ich bin zwar in München, aber Kölle verfolgt mich. Der Geißbock an der Decke. Vom 1. FC.“

+ Instagram-Story Lena mit dem Kölner Geißbock. © Screenshot

In Köln stand die 28-Jährige genau vor einer Woche auf der Bühne. Was der Kölner Hennes an der Decke eines Raumes in einem Münchner Gebäude verloren hat, bleibt tatsächlich eine gute Frage. Aber auch in München scheint es Lena gut gefallen zu haben. In ihrer Story war zu sehen, wie sie durch München radelte und in der Isar planschte. Zudem postete sie ein Bild, wie aufgeregt sie vor ihrem Auftritt in München sei.

Vier Konzerte stehen aus Lenas Tour noch an

Vier Konzerte stehen auf Lenas „Only Love Tour 2019“ noch auf dem Programm. Mal sehen, ob Kölle sie auch in Ravensburg, Dresden, Wien und Berlin verfolgt. In ihrer Story würden wir sicherlich davon erfahren. Dabei lief bisher nicht alles rund. In Hannover stürzte Lena sogar von der Bühne.