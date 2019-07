Lena Meyer-Landrut oben ohne auf Toilette - Fotograf macht Bild, das einige entsetzt

Wird euch das nicht langsam zu blöd, jeden Post von dieser ... Selbstvermarkterin, die, wie ich mich zu erinnern glaube, schon zwei oder sogar drei Lieder gesungen hat, hier noch einmal in unvorstellbarer Breite und - sorry für den Wortwitz - "Tiefe" durchzukauen, zu beschreiben ("die Befliesung nur durch eine Tür EXAKT in ihrem Rücken...") und ... ja, was eigentlich? Was will uns der Merkur damit sagen?

Boulevard = 1. Queen & Meghan, 2. LMR, 3. Kim Kardashian?

Wie wäre es mal mit Meldungen über Menschen, die was zu sagen haben, weil sie vielleicht sogar was geschafft / geschaffen haben? Ach so, das läßt sich nicht zwischen Brunch und baden gehen runterschmieren, das habe ich übersehen. Da müßte man recherchieren, vulgo arbeiten. Das ist ja völlig Achtziger, das macht doch heute keiner mehr.