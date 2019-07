Lena Meyer-Landrut trägt immer wieder das selbe Bondage-Top - Fan lästert böse

Lena Meyer-Landrut hat offenbar ein neues Lieblingsoberteil - und das trägt sie immer wieder. Ein Fan hat etwas auszusetzen - und lästert böse.

Update vom 27. Juni: Wirft man derzeit einen Blick auf Lena Meyer-Landruts Instagram-Account fällt eines auf: Die Sängerin hat scheinbar ein neues Lieblingstop, das sie auf jedem zweiten Foto trägt. Lena macht den Crop-Top-Trend voll mit und setzt mit ihrem Mini-Stoffteil neue Maßstäbe für den Bauchfrei-Look. Denn ihr Top besteht eher aus einem Stoffband, das gerade so ihre Brüste bedeckt und zwischendrin noch viel freie Haut durchscheinen lässt. Die Wickeloptik erinnert an eine Bondage-Schnürung.

Dank ihres durchtrainierten Sixpacks kann sich Lena diesen Look aber auf jeden Fall erlauben, auch wenn einige ihrer Follower schon wieder lästern: „Ganz schön dünn die Dame. Sieht man ja schon die Knochen vom Brustkorb und die Oberweite nimmt auch immer mehr ab. Wird wohl doch ein Junge werden“, hetzt ein Fan bitterböse.

Lena Meyer-Landrut provoziert mit ihrem Top - und beugt sich dann sogar noch vor

Update vom 20. Juni: Das kommt überraschend: Lena Meyer-Landrut hat auf Instagram eine äußerst emotionale Liebesbotschaft gepostet: „So viele Jahre, und gestern in unserer Stadt, du hast mir beigebracht mir nicht alles gefallen zu lassen. Meine Meinung zu sagen und die Angst vor der Meinung von anderen zu verlieren. Du bist irre und zusammen sind wir wahnsinnig. Komisch, wie sich ein Herz zu einem anderen so verbunden fühlen kann. Du bist die Authentizität in Person, du hast mir erklärt, dass man seine Meinung und Einstellungen ändern darf, weil man sich nämlich selbst ständig verändert. Du machst mich mutiger. I love u Karotti.“ Gerichtet sind diese Worte an Charlotte Roche, Schriftstellerin und Autorin, die mit Büchern wie „Schoßgebete“ und „Feuchtgebiete“ für Aufsehen gesorgt hat.

Lena Meyer-Landrut hat sich auf ihrer Tour eine Verletzung zugezogen.

Lena Meyer-Landrut provoziert mit tief ausgeschnittenem Top - und beugt sich dann auch noch vor

Update vom 19. Juni 2019: Heieiei, der Stoff bei Lena Meyer-Landrut wird auch immer knapper. Sei es bei Fotoshootings (siehe unten). Oder bei TV-Gastspielen. Oder am Fenster. Oder auch bei ihren Bühnenauftritten. Das zeigte sich schon bei ihren ersten Tour-Stationen. Und auch in diversen Instagram-Fotos vermittelte Lena Meyer-Landrut schon einen Eindruck ihrer XXXXXXS-Bühnenoutfits.

Im wohl aufsehenerregendsten Fummel der vergangenen Tage - einem schwarzen Top mit Cutouts - zeigt sich Lena nun auch in ihrer Instagram-Story hinter den Kulissen. Die gute Nachricht: Das Ding hält selbst den dortigen Ansprüchen stand, nichts rutscht raus. Aber beinahe, halt.

+ Hier rutscht nun wirklich fast was raus bei Lena Meyer-Landrut. © Screenshot

Die schlechte Nachricht: Wenn man sich dann auch noch vorbeugt wie Lena hier beim Backstage-Schnaps (?), dann gibt es noch größere Einblicke. Wobei ... für viele Fans dürfte das eine gute Nachricht sein. Und auch für Lena Meyer-Landrut ist es nach eigener Aussage momentan sehr okay, sich freizügig zu zeigen.

+ Lena Meyer-Landrut beugt sich beim Backstage-Trinken vor. © Screenshot

Video: Heiße Busenshow auf der Bühne

Lena Meyer-Landrut begeistert im Bikini im Mohnfeld - „Boaaaa bist du geil“

Unser Artikel vom 17. Juni 2019:

München - Der Sommer ist da! Auch bei Lena Meyer-Landrut! Und das zeigt sich jetzt mit drei wunderschönen Aufnahmen auf ihrer Instagram-Seite. Die 28-Jährige hat sich ihren Stammfotografen Paul Hüttemann geschnappt und sich mit ihm zu einem Mohnfeld begeben. Herausgekommen sind Aufnahmen, die so verträumt wie sexy zugleich sind. Drei davon (weitere sehen Sie durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen) teilte Lena nun mit ihren Fans bei Instagram.

Der Himmel scheint zwar trüb gewesen zu sein beim Shooting, nicht aber Lena Meyer-Landrut. Sie lächelt entspannt. „Freie Tage sind dafür da, die Batterien aufzuladen“, schreibt sie dazu auf Englisch. „Es gibt keinen besseren Ort als die Natur, um das zu tun.“ Dazu erklärt sie, wie sehr sie sich auf ihr Konzert in Bremen am 16. Juni freue.

Lena Meyer-Landrut: Promi-Follower reagieren begeistert

Die Follower von Lena Meyer-Landrut reagieren begeistert von den Sommer-Aufnahmen. Auch prominente. „Wunderschön“, schreibt Bloggerin Maria Astor. „Schöne“, schwärmt Model Franziska Knuppe.

Viele Fans finden die Fotos einfach nur herrlich - vor allem das Motiv. „Wie schön du bist“, „Mega Serie“ und „Bezaubernd“ lauten Reaktionen.

Andere begeisterte Fans werden expliziter. „Schnitte“, „Hot Hot hot“ und „Boaaaa bist du geil“, heißt es ebenfalls.

Lena Meyer-Landrut: Was macht sie im Bikini im Mohnfeld?

Aber Moment mal: Warum stellt man sich überhaupt SO in ein Mohnfeld? Mancher zeigt sich verwundert über das Outfit der Sängerin. „Warum trägst du einen Bikini in einem Mohnfeld? Nicht, dass ich mich beschweren würde?“, will etwa ein Follower wissen. „Muss ziemlich warm sein“, zieht ein weiterer als mögliche Erklärung heran. „Im Bikini im Mohnfeld, tztztztz“ und „Wer ist bitte im Bikini in einer Blumenwiese? Bist du dumm?“, heißt es ebenfalls. Und noch jemand macht sich Sorgen: „Ich hätte ja Angst vor den ganzen Viechern im Gras und da war es doch bestimmt auch kalt, aber hat sich gelohnt, die Bilder sind wunderschön.“

Lena Meyer-Landrut lockt natürlich auch wieder Hater an

So ein bisschen Kritik setzt es auch: „Eines muss ich sagen find das schon peinlich wie selbstverliebt, total inszeniert und unecht Du bist... Leider merkt man das immer mehr schon zu extrem... Und man merkt ob Du lachst oder weinst auf deinen Posts, egal alles aufgesetzt zu sehr inszeniert. Sorry musste mal erwähnt werden“, schreibt ein Hater. „Hast du das nötig, dich immer wieder ausziehen und halbnackt o. nackt zu zeigen??????“, will ein anderer wissen. Nötig hat sie‘s nicht. Aber Lena Meyer-Landrut zeigt sich sehr gerne leicht bekleidet - und steht dazu, wie sie unlängst klargestellt hat.

Unlängst gab es zudem private Geständnisse unter Tränen von Lena Meyer-Landrut.

Erst wenige Wochen sind vergangen, seit Lena Meyer-Landrut von ihren Followern auf Instagram einen Shitstorm geerntet hat. Nun hat ein Ex-Dschungelkönig aus demselben Grund gegen die Sängerin ausgeteilt.

lsl.