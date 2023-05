„Let‘s Dance“ gegen „Ein Fall für zwei“: Sieger im Quotenduell zwischen RTL und ZDF steht fest

Tanzshow oder Krimi?

Das Halbfinale von „Let‘s Dance“ lief am Freitagabend (12. Mai) zeitgleich mit einer neuen Folge von „Ein Fall für zwei“. Dabei konnte eines der beiden Formate klar den Quotensieg holen.

Köln/Mainz – Freitagabend um 20:15 Uhr ist ein absoluter Traumspot für jedes TV-Format. Nach einer langen Woche machen es sich um diese Uhrzeit Millionen von Menschen vor dem Fernseher gemütlich, legen die Beine hoch und zappen durch die Kanäle. Auch am 12. Mai hatten Zuschauer zur Primetime wieder einmal die Qual der Wahl: Bei RTL lief das Halbfinale von „Let‘s Dance“ und im ZDF eine neue Folge der Kultserie „Ein Fall für zwei“. Eines der beiden Formate konnte dabei eindeutig mehr überzeugen.

Quotenduell am Freitagabend: „Let‘s Dance“ geht gegen „Ein Fall für zwei“ ins Rennen

Eines ist klar: Bei „Let‘s Dance“ und „Ein Fall für zwei“ werden zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. In der RTL-Show fegen prominente Amateurtänzer mit den „Let‘s Dance“-Profitänzern über das Parkett – mal mehr, mal weniger erfolgreich – und stellen sich den gerne mal gnadenlosen Kritiken der Jury um Joachim Llambi (58). Bei „Ein Fall für zwei“ ist hingegen Spannung pur angesagt, wenn sich Ex-Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr., 47) und Privatermittler Leo Oswald (Wanja Mues, 49) Hals über Kopf in neue Fälle stürzen.

Dass das Fernsehpublikum am Freitagabend eher in Krimi- als in Tanzstimmung war, offenbart ein Blick auf die DWDL Zahlenzentrale. Beim Gesamtpublikum konnte die neue „Ein Fall für zwei“-Folge „Am Ende des Regenbogens“ mit 4,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,9 Prozent die besten Quoten des ganzen Tages erzielen. Die Vorschlussrunde von „Let‘s Dance“ schnitt zwar auch gut ab, landete mit 3,75 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,5 Prozent aber nur auf dem vierten Platz, während das Siegerpodest komplett dem ZDF gehörte.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Niederlage beim Gesamtpublikum: „Let‘s Dance“ vor „Ein Fall für zwei“ bei jüngerer Zielgruppe

Auch wenn es für „Let‘s Dance“ nicht für den Quotensieg beim Gesamtpublikum gereicht hat und die Tanzshow vor gleich drei ZDF-Formaten in die Knie gehen musste, sieht es für RTL in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen um einiges rosiger aus. Denn dort platzierte sich die Sendung mit Starbesetzung mit 0,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,6 Prozent auf Rang zwei und musste lediglich der „Heute-Show“ (0,95 Millionen Zuschauer) den Vortritt lassen. Bei „Ein Fall für zwei“ schalteten in der Zielgruppe derweil nur 0,36 Millionen Fernsehende ein.

Ganz ausgefochten scheint der Quotenkampf zwischen „Let‘s Dance“ und den Konkurrenzformaten der öffentlich-rechtlichen Sender also noch nicht zu sein. Am kommenden Freitag (19. Mai) steht zwischen dem RTL-Publikumsliebling und „Ein Fall für zwei“ die Revanche an, und es bleibt abzuwarten, ob das Staffelfinale dem Sender mit Sitz in Köln dann den Quotentriumph bescheren kann. Vor wenigen Tagen gab es indessen auch einen klaren Sieger im Quoten-Dreikampf zwischen dem ARD-Krimi, GNTM und dem ESC-Vorentscheid. Verwendete Quellen: dwdl.de, ZDF

