„Let‘s Dance“: Nazan Eckes begeistert mit Durchsichtig-Kleid im Finale - heißer Auftritt

Im „Let‘s Dance“-Finale stach vor allem eine Kandidatin mit einem tollen Kleid heraus - und das obwohl, sie nicht mal mehr dabei war: Moderatorin Nazan Eckes!

Update vom 14. Juni 2019: Wow! Obwohl Moderatorin Nazan Eckes bei „Let‘s Dance“ bereits ausgeschieden ist, begeisterte sie mit ihrem Auftritt am Freitagabend alle. Während ihrer „Let‘s Dance“-Zeit hatte Eckes mit einem heißen Backstage-Foto alle Fans aus den Socken gehauen (siehe unsere Meldung unten), nun zeigte sie nochmal viel Haut im Finale, bei dem auch alle ausgeschiedenen Kandidaten auftreten durften. Sie trug ein durchsichtiges Kleid mit einem verführerischen Beinschlitz. Daraufhin kassierte sie zahlreiche begeisterte Twitter-Kommentare, wie beispielsweise diesen: „Nazan sieht wieder klasse und elegant aus“, schrieb ein User. „Ich will Nazans Kleid“, kommentierte eine andere Nutzerin.

Erstmeldung: „Let‘s Dance“-Kandidatin Nazan Eckes begeistert mit heißem Backstage-Foto: „Hot, hot, hot“

Salsa oder Samba, ChaCha oder Jive - bei Nazan Eckes scheint sich derzeit alles ums Tanzen zu drehen. Bereits seit März ist die RTL-Moderatorin jede Woche bei „Let‘s Dance“ zu sehen und durfte sich dort schon über das ein oder andere Jury-Lob freuen. Mit einem super-heißen Backstage-Post zeigt Nazan aber nun, dass sie sich nicht nur auf dem Parkett sehen lassen kann.

Nazan Eckes: „Happy or not?“

Pinke Fransen, goldene Schuhe, mit wilder Lockenmähne und breitem Grinsen - so steht sie da. Ihr Post im Tanzoutfit der vergangenen Show löst Begeisterungsstürme bei Nazans Fans aus. „Hot, hot, hot“, jubeln sie in den Kommentaren, oder „Unheimliches tolles Kleid, freue mich schon jetzt auf nächsten Freitag“.

Und auch Nazan selbst scheint die nächste Show kaum erwarten zu können. „Happy or not? guess what...“, kommentiert sie selbst ihren Post und kündigt an, schon fleißig für die nächste Woche zu trainieren.

Nazan Eckes: Was wird ihr nächster Tanz bei „Let‘s Dance“?

„Was glaubt ihr, zeigen wir euch als Nächstes???“, fragt sie ihre Fangemeinde. Die haben da auch schon ganz verschiedene Vorahnungen: „Bollywood“, „Ich würd‘ sagen, nun ist was Langsames dran bei euch“, „Hoffe auf einen Contemporary“ - in den Kommentaren wird bereits wild spekuliert. Bis das Rätsel endgültig aufgelöst wird, müssen die Follower sich aber wohl noch etwas gedulden.

Doch egal welcher Tanz es letzten Endes wird, in einem ist sich Nazans Fangemeinde einig: Alle werden ihr für die nächste Show ganz fest die Daumen drücken.

Nazan bei „Let‘s Dance“: Wer wird die RTL-Show gewinnen?

Darüber dürfte Nazan auch besonders dankbar sein, schließlich schläft die Konkurrenz nicht. Während beispielsweise viele Sängerin Ella Endlich in der Favoriten-Rolle sehen, berührt der gehörlose Benjamin Piwko jedes Mal wieder mit besonders gefühlvollen Darbietungen. Auch Oliver Pocher amüsiert die Zuschauer regelmäßig mit den komischsten Parodien - erntete dafür zuletzt aber auch Kritik von den Zuschauern. Eine seiner geschmacklosen Aussagen kostete ihn sogar fast seinen Platz bei Let‘s Dance.

Doch auch die anderen verbliebenen Kandidaten sind nicht zu unterschätzen. Während sie alle fleißig im Training schwitzen, ist eine jedoch besonders froh, die Show beim nächsten Mal bequem als Zuschauer verfolgen zu dürfen: So jubelte Kerstin Ott überschwänglich, als sie in der vergangenen Woche ausschied - was ihr so einige nun aber übel nehmen. Nach dem Show-Aus für Modedesigner herrschte im Gegensatz dazu großes Entsetzen bei den Zuschauern - es wurde gar die Forderung nach Konsequenzen von RTL laut. Dass man auch ohne zu tanzen auf sich aufmerksam machen kann, beweist dagegen „Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarowski. Die stand neulich nämlich wegen ihres Mega-Dekolletés in den Schlagzeilen.

Doch nicht nur die „Let‘s Dance“-Promis sorgen für Aufregung: Letztens lieferte eine Zuschauerin dem Publikum noch vor Showbeginn einen ganz besonderen Gänsehautmoment. Und bei Eckes‘ RTL-Kolleginnen gibt es Nachwuchsglück.

Auch diese Moderatorin machte neuerdings mit ihrem Transparent-Look von sich reden.